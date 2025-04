Todesursache von Schauspieler Nicky Katt (†54) ist bekannt

Die Nachricht von Nicky Katts Tod erschütterte am Wochenende ganz Hollywood. Nun berichten polizeiliche Quellen gegenüber TMZ, wie der beliebte Schauspieler zu Tode kam. Demnach starb der "School of Rock"-Darsteller durch Suizid. Am 8. April habe der Vermieter den US-Amerikaner leblos in seiner Wohnung entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt soll Nicky schon mindestens einen Tag tot gewesen sein. Er habe keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Eine Woche vorher habe der Besitzer der Wohnung noch mit dem ehemaligen Kinderstar gesprochen und ihn auf ausstehende Mietzahlungen hingewiesen.

Die Trauer über Nickys Ableben ist groß. Viele ehemalige Weggefährten des 54-Jährigen erinnerten sich im Netz an den "Gremlins"-Star. Regisseur Robert Rodriguez (56), der mit ihm an dem Kultfilm "Planet Terror" arbeitete, würdigte ihn auf Instagram als "einzigartigen Künstler und Freund". "Er kam unglaublich gut vorbereitet zu einer Rolle, mit Kostümen und Requisiten. Er kam voller erfinderischer und kreativer Ideen, die seine Figuren hervorstechen ließen und das Publikum immer wieder zum Lachen brachten", schrieb der Filmemacher.

Seit dem Beginn seiner Karriere als Kinderschauspieler in den 1980er-Jahren füllte Nicky zahlreiche Fernseh- und Filmrollen aus – oft mit einer düsteren oder provokativen Note. Besonders gefeiert wurden seine Darstellungen in "Boiler Room", "Sin City" und "Full Frontal". In der Serie "Boston Public" spielte er einen impulsiven Lehrer, dessen zwischenmenschliche Konflikte eine zentrale Rolle einnahmen. Über das Privatleben des Künstlers war zuletzt wenig bekannt. Von 1999 bis 2001 war er mit Annie Morse verheiratet, mit der er allerdings keine Kinder hatte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Nicky Katt, Schauspieler

Getty Images Nicky Katt in "Boiler Room"