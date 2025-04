Großes Finale: Alle Infos zur achten Staffel von "Outlander"

Das Finale von Outlander steht fest: Die achte Staffel der Erfolgsserie soll 2025 erscheinen und die epische Geschichte von Jamie und Claire nun zu einem Abschluss bringen. Die beliebte Zeitreise-Serie, die auf den Romanen von Diana Gabaldon (73) basiert, ist seit 2014 ein Dauerbrenner und hat weltweit Millionen Fans begeistert. Nach langem Warten wird es nun also einen runden Abschluss geben. Laut TV Movie plant der US-Sender Starz die Ausstrahlung für Herbst 2025 – nachdem das Prequel "Blood of My Blood" über die Eltern von Claire und Jamie bereits im Sommer dieses Jahres erscheinen soll.

Details zur finalen Staffel von "Outlander" bleiben zwar noch unter Verschluss, doch erste Hinweise lassen vermuten, dass zentrale Fragen aus Staffel 7 aufgegriffen werden – allen voran das Mysterium um Faith. In der letzten Folge der siebten Staffel erkannte Claire in einem Lied, das ihr einst nur Faith vorgesungen wurde, eine mögliche Verbindung zur jungen Fanny. Die Theorie: Faith könnte die Zeitreise überlebt haben – und eigene Kinder bekommen haben. Auch Brianna und Roger stehen wohl erneut vor einer großen Entscheidung. Wo werden sie mit ihren Kindern leben – bei Jamie und Claire auf Fraser’s Ridge oder in einer anderen Zeit?

Die achte und letzte Staffel markiert das Ende einer Ära. Seit fast einem Jahrzehnt zieht die Liebesgeschichte zwischen Jamie und Claire – gespielt von Caitriona Balfe (45) und Sam Heughan (44) – Fans rund um den Globus in ihren Bann. Mit ihren emotionalen Höhen und Tiefen ist "Outlander" längst zum Kult geworden. Wie dieses außergewöhnliche Kapitel zu Ende geht, bleibt bis Oktober oder November 2025 ein gut gehütetes Geheimnis. Fans müssen sich nun darauf vorbereiten, sich von dieser epischen Saga zu verabschieden – ein bittersüßer Moment für alle Beteiligten.

Getty Images Cast der Serie "Outlander", März 2022

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

