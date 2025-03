Erste Bilder zum "Outlander"-Prequel sind endlich da

Fans der beliebten Serie Outlander haben Grund zur Freude: Der US-Sender Starz hat erste Bilder zum kommenden Prequel mit dem Titel "Outlander: Blood of My Blood" veröffentlicht. Die Serie, die 2025 starten soll, erzählt die Vorgeschichte der Hauptfiguren Jamie und Claire. Im Fokus stehen die Liebesgeschichten von Jamies Eltern, Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy), sowie Claires Eltern, Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine, 34). Die Geschehnisse spielen sowohl im schottischen Hochland des 18. Jahrhunderts als auch in England während des Ersten Weltkriegs.

Neben den neuen Charakteren werden auch einige bekannte Figuren aus "Outlander" in jüngerer Version auftauchen. So können sich Zuschauer auf die Rückkehr von Murtagh FitzGibbons Fraser, Colum und Dougal MacKenzie sowie Jocasta Cameron freuen – allerdings mit neuen Schauspielern in den Rollen. Mit einer Mischung aus herzzerreißendem Drama und historischen Konflikten bleibt die Serie dem Stil der Hauptreihe treu. Showrunner Matthew B. Roberts betreut das Projekt, und die erste Staffel wird zehn Episoden umfassen. Wann und wo das Prequel in Deutschland verfügbar sein wird, ist aktuell jedoch noch unklar.

"Outlander" ist seit 2014 ein weltweites Serienphänomen und hat Millionen Fans mit einer Kombination aus Romantik, Drama und Zeitreise-Elementen begeistert. Die tragende Liebesgeschichte von Jamie und Claire wurde in sieben bisherigen Staffeln erzählt, die auf den Büchern von Diana Gabaldon basieren. Für viele Fans ganz besonders reizvoll: Die detailliert dargestellten historischen Hintergründe, die den Geschichten zusätzliche Tiefe verleihen. Die achte Staffel der Hauptserie ist bereits in Arbeit, doch mit dem Prequel schlägt das "Outlander"-Universum nun ein neues Kapitel auf – eine Gelegenheit, sowohl alte als auch neue Fans zu fesseln.

Stuart C. Wilson/Getty Images Jeremy Irvine bei den London Evening Standard Theatre Awards

Getty Images Cast der Serie "Outlander", März 2022

