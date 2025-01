Spoiler: Staffelfinale von "Outlander" endet mit Cliffhanger

Für Fans der epischen Zeitreise-Saga Outlander hat das Warten endlich ein Ende: Das heiß ersehnte Finale der siebten Staffel wurde inzwischen weltweit ausgestrahlt! Im Laufe der Staffel erwartete die Fans eine spannende Wendung nach der anderen. Auch die finale Folge sorgte für Staunen – und endete mit einem heftigen Cliffhanger! Wie Fans nämlich kurz vor Schluss erfahren, könnte die totgeglaubte Tochter von Claire und Jamie, die von Caitriona Balfe (45) und Sam Heughan (44) gespielt werden, doch überlebt haben! Die finalen Minuten geben eindeutige Hinweise auf das Wirken von Faith Fraser.

Die Hauptcharaktere Jamie und Claire nehmen das einsame Mädchen Francis "Fanny" Pocock mit zu sich nach Fraser's Ridge. Dort hört Claire, wie Fanny das Lied "I Do Like To be Beside the Seaside" singt – dies sang Claire wiederum in der zweiten Staffel für ihre totgeborene Tochter. Der Song entstand erst in der Zukunft, wodurch Claire den Schluss zieht, dass Fannys verstorbene Mutter wahrscheinlich Faith sein müsse. Möglicherweise hat der mysteriöse Apotheker Raymond damit zu tun, da dieser damals die Protagonistin nach ihrer Stillgeburt vor dem nahenden Fiebertod rettete. Dieser erscheint ihr sogar während der finalen Folge und bittet ohne Erklärung um Vergebung. Die Antworten auf all die aufkommenden Fragen wird es vermutlich aber erst in der finalen achten Staffel geben.

Die achte Staffel wurde, verschiedenen Berichten zufolge, bereits abgedreht, doch die Bekanntgabe des Starttermins lässt auf sich warten. Die Zuschauer dürfen sich aber schon im Sommer über die Veröffentlichung des "Outlander"-Prequels "Blood of my Blood" freuen! Der neue Teaser gibt sogar erste Hinweise zur Handlung. So wird es zwei Zeitebenen geben: Zum einen begegnen sich Ellen MacKenzie und Brian Fraser im Schottland des 18. Jahrhunderts, zum anderen spielen Julia Mortison und Henry Beauchamp im Laufe des Ersten Weltkriegs eine wichtige Rolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton und Richard Rankin

Anzeige Anzeige

Anzeige