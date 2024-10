Achterbahn: Sam Heughan berichtet von dem "Outlander"-Finale

Der Schauspieler Sam Heughan (44), der den schottischen Krieger Jamie Fraser in der Erfolgsserie Outlander verkörpert, hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zum Finale der Serie abgeschlossen sind, jedoch noch Nachdrehs anstehen. Bei der Feier zum zehnjährigen Jubiläum des Podcasts "Happy Sad Confused" am 17. Oktober in New York City teilte er diese Neuigkeiten mit den Fans und verriet, dass die Produktion der letzten Staffel eine echte Achterbahnfahrt gewesen sei. Die Fans können sich wohl also auf spannende Folgen freuen!

In dem Gespräch erklärte Sam weiter, dass sie zwei Wochen zuvor die letzte Episode gedreht hatten. "Wir haben unsere finale Episode abgedreht – acht Staffeln, 101 Episoden, elf Jahre", sagte er. "Und am Montag gehe ich wieder an die Arbeit. Wir müssen noch ein paar Szenen nachholen. Es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Wir sind noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Ich bin hier, um Staffel sieben, Teil zwei, zu promoten." Darüber hinaus sagte er, dass die Fans sich noch gedulden müssen, da ein Veröffentlichungstermin für die achte und letzte Staffel noch nicht feststeht. Als die Beendigung der Serie angekündigt wurde, äußerte sich auch Kathryn Busby, die Präsidentin für Originalprogrammierung bei Starz: "Wir freuen uns, Claire und Jamies epische Liebesgeschichte zu einem angemessenen Abschluss zu bringen. Aber bevor wir dieses Kapitel schließen, gibt es noch viel von ihrer leidenschaftlichen Geschichte zu erzählen." Insgesamt wird es also noch 26 neue Episoden geben, die das Finale der Serie bilden.

Die Fans von "Outlander" begleiten seit 2014 die bewegende Liebesgeschichte von Jamie und Claire, gespielt von Sam und Caitriona Balfe (45). Die Serie basiert auf den Bestseller-Romanen von Diana Gabaldon (72) und hat weltweit eine große Fangemeinde. Die Autorin erzählt die Geschichte des Liebespaares in bislang neun Bänden und hatte 1995 mit der Reihe begonnen. Der vorerst letzte Teil erschien 2020. Außerdem veröffentlichte Diana für alle Fans, die noch nicht genug von der Liebesgeschichte haben, eine Erzählung, zwei Begleitbände und eine Kurzgeschichte.

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe, "Outlander"-Darsteller

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

