Serie "Outlander" sorgte für Tourismus-Boom in Schottland

Die Serie Outlander basiert auf den Büchern von Diana Gabaldon (72). Ein großer Teil der Handlung darin findet in Schottland statt. Die Landschaft Schottlands und die Drehorte der Show spielen eine zentrale Rolle bei der epischen Zeitreise-Liebesgeschichte der Hauptcharaktere Claire, verkörpert von Caitriona Balfe (45), und Jamie, gespielt von Sam Heughan (44). Die Fans von "Outlander" kamen deshalb in Scharen, um sich die Orte live anzusehen. Der schottische Tourismusverband verkündete laut TV Today, dass relevante Locations aus dem Roman und der Serie einen durchschnittlichen Besucherzuwachs von 67 Prozent verbucht hätten.

Zu den von Fans besuchten Orten zähle unter anderem die Stadt Inverness. Diese findet erstmals in dem dritten Band der Highland-Saga Erwähnung und ist ab der ersten Staffel der TV-Serie ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Ein weiteres beliebtes Ziel der "Outlander"-Anhänger sei auch Bakehouse Close in der Altstadt von Edinburgh. In der Serie befand sich darin Jamies Druckerei, in welcher sich er und Claire nach jahrelanger Trennung erstmals wieder begegnen.

Im Moment läuft die zweite Hälfte der siebten Staffel von der erfolgreichen Serie im Fernsehen. Danach müssen Fans stark sein! In einem Interview mit Esquire gab Sam bereits bekannt, dass es sich bei der kommenden achten Staffel nämlich um das große Finale und den Abschluss handele. Der Hauptdarsteller zähle sogar zu den wenigen Glücklichen, die das geheime Ende kennen würden – persönlich offenbart von Diana. Er habe ihr jedoch versprochen, dieses nicht weiter zu verraten: "Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet."

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe

Getty Images Sam Heughan, Juni 2023

