"Blood of my Blood": "Outlander"-Prequel feiert Premiere

Das Outlander-Universum bekommt endlich Zuwachs. Wie Variety berichtet, feierte der Ableger mit dem Titel "Blood of My Blood" am Montagabend in Los Angeles seine Premiere. Zu Gast bei der Directors Guild of America war nicht nur der Cast des Prequels, sondern auch die Besetzung der Mutterserie. Die drei Hauptdarsteller, Harriet Slater, Jamie Roy und Hermione Corfield, strahlten beim Fotoshooting in passenden Outfits zur Serie, die größtenteils im historischen Schottland spielt. Während Jamie einen traditionellen Schottenrock trug, hüllte Harriet sich in einen ausladenden Rock mit dem klassischen Karomuster.

Während "Outlander" selbst die Liebesgeschichte des Highland-Kriegers Jamie Fraser (Sam Heughan, 45) und der Militärkrankenschwester Claire (Caitríona Balfe, 45) erzählt, blickt das Prequel in die Vergangenheit. Im Mittelpunkt stehen die Eltern beider Protagonisten. Jamie und Harriet werden die Eltern von Sams Charakter spielen, Hermione verkörpert Claires Mutter. Ein zentraler Punkt der Handlung in "Outlander" ist die Zeitreise durch eine historische Kultstätte. Auch diese wird die verschiedenen Charaktere in "Blood of My Blood" wieder zusammenführen: Claires Mutter Julia begegnet Jamies Mutter Ellen, indem sie mithilfe der Steine zurück ins 18. Jahrhundert reist. Ob es Auftritte der Darsteller aus "Outlander" geben wird, ist bisher nicht bekannt – auszuschließen ist es aber sicher nicht.

In Deutschland müssen die Fans ebenfalls nicht lange warten, bis sie das Prequel schauen können. Starten soll es schon am 9. August auf MagentaTV – nur einen Tag nach der US-Premiere. Die Originalserie basiert auf den historischen Fantasy-Romanen der Autorin Diana Gabaldon (73). Der Ableger soll ebenfalls auf eine ihrer Geschichten zurückzuführen sein. Die Fans müssen sich also noch längst nicht von ihrem geliebten Universum verabschieden, auch wenn im kommenden Jahr noch der Abschied von "Outlander" ansteht. Mit der achten Staffel geht die Serie voraussichtlich Anfang 2026 zu Ende. Einen exakten Starttermin für das Finale gibt es allerdings noch nicht.

AdMedia//Z-ADMEDIA/SIPA Jamie Roy, Hermine Corfield und Harriet Slater, Cast des "Outlander"-Prequels "Blood of My Blood"

AdMedia//Z-ADMEDIA/SIPA Harriet Slater bei der "Outlander: Blood of My Blood"-Premiere in L.A., Juli 2025

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

