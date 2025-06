Endlich: Das "Outlander"-Prequel hat offiziellen Starttermin

Die beliebte Serie Outlander erhält endlich ihr langersehntes Prequel: "Outlander: Blood of My Blood". Wie nun bekannt wurde, startet die Serie am 9. August 2025 in Deutschland – exklusiv bei MagentaTV und nur einen Tag nach der US-Premiere. Zum Start gibt es ein besonderes Angebot: Die erste Folge ist laut Kino.de kostenlos und ohne Login auf der Plattform abrufbar – allerdings erst ab 22 Uhr, da sie FSK 16 eingestuft ist. Im Mittelpunkt der zehnteiligen Serie stehen die bewegenden Liebesgeschichten der Eltern von Jamie Fraser und Claire Beauchamp, den Protagonisten der Mutterserie.

DWDL.de zufolge entfaltet sich die Handlung auf zwei Zeitebenen: Während Jamies Eltern Ellen MacKenzie und Brian Fraser – gespielt von Harriet Slater und Jamie Roy – im Schottland des 18. Jahrhunderts mit widrigen Umständen kämpfen, stehen Claires Eltern Julia Moriston und Henry Beauchamp – dargestellt von Hermione Corfield und Jeremy Irvine (35) – im England des Ersten Weltkriegs vor eigenen Herausforderungen. Neue Charaktere sowie jüngere Versionen bekannter Figuren aus der Hauptserie schaffen Verbindungen zur "Outlander"-Saga. Die Serie, realisiert von Showrunner Matthew B. Roberts, bleibt damit fest in der Welt von Diana Gabaldons Romanen verankert.

Erste Bilder und Teaser versprechen eine packende Inszenierung der Hindernisse, die den Liebenden im Weg stehen. Fans der "Outlander"-Saga dürfen sich auf ein umfangreiches Ensemble freuen: Neben Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield und Jeremy Irvine gehören laut Serienjunkies.de auch Rory Alexander, Séamus McLean Ross, Sam Retford, Sally Messham, Sadhbh Malin, Conor MacNeill und Tony Curran zur Besetzung. Die Vorgeschichten aller Charaktere beleuchten komplexe Beziehungsdynamiken und den intensiven Kampf gegen die Widrigkeiten ihrer Zeit. Mit "Blood of My Blood" setzt das "Outlander"-Franchise erneut auf fesselndes Storytelling – und rückt dabei bislang wenig beleuchtete Aspekte aus Diana Gabaldons Romanvorlagen ins Zentrum.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

Joe Maher/Getty Images Jeremy Irvine auf einer Premiere in London

Anzeige Anzeige

Anzeige