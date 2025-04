Katy Perry zeigt bei Weltraumflug erstmals Tochter Daisy

Am Montag machte Katy Perry (40) eine besondere, wenn auch kurze Reise ins All. Mit dabei war auch ihre kleine Tochter Daisy (4). Zurück auf dem Erdboden geht der erste Weg der Sängerin zu ihrer Kleinen. Während des Livestreams des Raumfahrtunternehmens Blue Origin konnten Fans so zum ersten Mal einen kurzen Blick auf das Mädchen werfen. Die Bilder zeigen, wie die Vierjährige gespannt auf dem Arm ihrer Betreuungsperson sitzt und beobachtet, wie ihre Mama die Raumkapsel verlässt und begeistert auf sie zukommt. Passend zum Event trägt Daisy ein Astronautenkostüm. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail erklärte, sollen Katy und ihr Partner Orlando Bloom (48) sich mit der Entscheidung, ihre Tochter vor Kameras zu zeigen, schwergetan haben, doch sie wollten den Fans zeigen, wie wichtig dieser Moment für die ganze Familie ist.

Ihren Weltraumflug widmete Katy ebenfalls ihrer kleinen Tochter. Während der etwa zehnminütigen Expedition hielt die "Dark Horse"-Interpretin ein Gänseblümchen in der Hand – die Blume heißt im Englischen "Daisy" und war die Namensinspiration für ihre Tochter. "Gänseblümchen sind gewöhnliche Blumen, aber sie wachsen unter allen Bedingungen, [...] sie sind unverwüstlich, sie sind kraftvoll, sie sind stark", erklärte Katy nach ihrer Landung. Das besondere Erlebnis habe sie zudem sehr emotional gemacht und offenbar noch stärker mit ihrer Familie verbunden: "Ich fühle mich der Liebe sehr verbunden." Auf dem Flug habe sie auch deshalb das Lied "What A Wonderful World" gesungen.

Eigentlich halten Katy und Orlando ihr Töchterchen seit ihrer Geburt bewusst aus der Öffentlichkeit heraus – für die beiden eine Sicherheitsmaßnahme. Ein paar Details plaudern sie aber dennoch ab und zu aus. So schwärmte Katy Mitte März in einem Interview mit The Sun von ihrer Verbindung zu Daisy. Das Mutter-Tochter-Duo habe vor allem immer so viel Spaß zusammen. "Sie weiß, wie man auf Kommando rülpst, und ich weiß es auch. Und 30 Minuten lang wollte sie im Bett nicht aufhören zu rülpsen. Wir haben uns kaputtgelacht und uns 30 Minuten lang gegenseitig ins Gesicht gerülpst. Dann habe ich gesagt: 'Hör auf zu rülpsen und geh ins Bett'", lachte die 40-Jährige.

Getty Images Katy Perry bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Sängerin Katy Perry mit Orlando Bloom 2024

