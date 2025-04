So emotional ist Katy Perry nach ihrem kurzen Weltraumflug

Katy Perry (40) hat eine einzigartige Reise hinter sich: Die Sängerin wagte einen Flug ins All und sprach nach ihrer Rückkehr im Blue Origin-Livestream über die außergewöhnliche Erfahrung. "Ich fühle mich der Liebe sehr verbunden", philosophierte die Musikerin im Interview. Bei ihrer Landung hielt sie Gänseblümchen in der Hand – eine symbolische Geste, denn "Daisy", der englische Name der Pflanze, ist auch der Name ihrer Tochter: "Gänseblümchen sind gewöhnliche Blumen, aber sie wachsen unter allen Bedingungen, [...] sie sind unverwüstlich, sie sind kraftvoll, sie sind stark." Für die "E.T."-Interpretin sei die Reise in den Weltraum fast so bedeutend gewesen wie ihre Erfahrung als Mutter.

Während des Flugs hat Katy "What A Wonderful World" gesungen, den Klassiker von Louis Armstrong. Auch das hatte für die Partnerin von Orlando Bloom (48) eine besondere Bedeutung. "Ich habe das Lied in der Vergangenheit häufig gecovert – ich hätte nie gedacht, dass ich es irgendwann im All singen könnte", erzählte der Popstar begeistert. Einen eigenen Song habe sie in dieser Situation lieber nicht singen wollen. "Es geht nicht um mich, sondern um unsere kollektive Energie und die der Frauen, die nach mir kommen", verriet die Musikerin im Livestream.

Katys Höhenflug fand unter der Leitung von Jeff Bezos' (61) Raumfahrtunternehmen Blue Origin statt. Zusammen mit der 40-Jährigen startete eine ausschließlich weibliche Crew ins All. Neben den Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyễn stiegen auch die Moderatorin Gayle King (70), die Philanthropin Kerianne Flynn und die Verlobte des Milliardärs, Lauren Sánchez (55), in die Rakete. Bereits nach elf Minuten landete die Kapsel wieder in Texas.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Januar 2025

Anzeige Anzeige