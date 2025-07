Vor Abendessen: Justin und Katy Perry genossen Spaziergang

Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40) haben ihre Zeit in Montreal sichtbar genossen. Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister wurden zusammen im Mount Royal Park gesichtet. Bei einem entspannten Spaziergang trug Katy ein schlichtes Outfit mit weißer Bluse, Jeans und Sonnenhut, während Justin in Jeans und T-Shirt unterwegs war. Das zeigen Fotos, die Page Six vorliegen. Die "Roar"-Interpretin hatte dabei ihren geliebten Hund Nugget im Arm. Später machten die beiden im Ritz-Carlton einen kurzen Stopp, bevor sie den Abend bei Drinks und einem Abendessen in einem Restaurant verbrachten.

Im Park wirkten die beiden sehr entspannt und freundlich – öffentlich gezeigte Zuneigung gab es jedoch nicht. Später am Abend, bei ihrem Essen im Restaurant Le Violon, sollen sie in Gespräche vertieft gewesen sein und Hummer sowie weitere Gerichte probiert haben. Nach ihrer Mahlzeit besuchten sie sogar die Küche, um dem Team persönlich zu danken. Die Restaurantmitarbeiter beschrieben sie als herzlich und zuvorkommend. Katy und Justin schienen den Abend in vollen Zügen zu genießen.

Während Katy erst kürzlich die Trennung von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48) bekannt gab, der Vater ihrer vierjährigen Tochter Daisy Dove ist, ist auch Justin seit August 2023 wieder Single, nachdem er und seine Frau Sophie Grégoire sich nach 18 Jahren Ehe getrennt hatten. Beide haben sich bisher nicht zu den Gerüchten rund um ihren Beziehungsstatus geäußert. Es ist also nicht klar, ob die beiden nur Freunde sind oder durch tiefere Gefühle verbunden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Trudeau und Katy Perry

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024