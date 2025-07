Technische Panne sorgt für Schockmoment bei Katy Perry

Katy Perry (40) sorgte am Freitagabend in San Francisco für einen dramatischen Moment während ihres Konzerts, als ihr schwebendes Bühnenelement plötzlich außer Kontrolle geriet. Die Sängerin performte gerade ihren Hit "Eye of the Tiger" auf einem riesigen Schmetterling, der über das Publikum hinwegflog, als dieser abrupt einen Satz machte und sie beinahe das Gleichgewicht verlor. In einem Video auf X ist zu sehen, wie sie sich mit panischem Gesichtsausdruck festhielt und die schockierten Fans mit Schreien reagierten.

Kurze Zeit später hatte Katy die Situation wieder unter Kontrolle und setzte das Konzert wie geplant fort. Anstatt sich aus der Fassung bringen zu lassen, sang sie mit fester Stimme weiter: "You’re going to hear me roar." Nach der Show nahm Katy es mit Humor und teilte in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss, der sie bei dem Zwischenfall mit verzogenem Gesicht zeigt, mit den Worten: "Gute Nacht San Fran."

Erst vor wenigen Wochen hatte auch Beyoncé (43) während ihrer aktuellen Tour in Houston eine ähnliche Situation durchlebt, als ein schwebendes Auto ins Wanken geriet. Als Reaktion passte die Grammy-Preisträgerin daraufhin ihr Bühnenkonzept an, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Auch Katy hat in ihrer bisherigen Karriere einige bemerkenswerte Bühnenmomente für ihre Fans kreiert, unter anderem mit aufwendigen Requisiten und Kostümen. Doch die fliegenden Elemente ihrer Show zeigen einmal mehr, wie riskant Technik im Live-Einsatz sein kann.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Getty Images Beyoncé, Sängerin