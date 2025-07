Nach Trennung: Orlando Bloom strahlt bei einem Event in NYC

Orlando Bloom (48) sorgte am Mittwoch beim Porsche Design Global Event in New York City für Aufsehen. Der "Herr der Ringe"-Star erschien allein auf der glamourösen Veranstaltung und präsentierte sich in einem stilvollen, zugleich lässigen Look. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, trägt der Schauspieler eine elegante schwarze Hose, ein kurzärmliges schwarzes Hemd und eine silberne Uhr als Accessoire. Der 48-Jährige nahm sich sogar Zeit, vor dem Veranstaltungsort einige Fans zu begrüßen, bevor er zu seinem nächsten Termin aufbrach.Währenddessen konzentriert sich seine Ex-Verlobte Katy Perry (40) auf ihre "Lifetimes"-Tour. Die Sängerin zeigte sich dabei emotional auf der Bühne und kämpfte mit den Tränen – ein Moment, der viele Fans tief berührte.

Erst im Juni wurde bekannt, dass Orlando und Katy nach neun gemeinsamen Jahren ihre Verlobung und damit auch ihre Beziehung beendet haben. Trotz des Herzschmerzes soll die Trennung laut einem Insider "freundschaftlich" verlaufen sein. Die Zeit vor dieser Entscheidung sei jedoch von Spannungen geprägt gewesen, und Katy habe die Beziehung als "lange am Kippen" beschrieben. Eine positive Seite hat das Ende der Beziehung für sie dennoch: Ein weiterer Scheidungsprozess bleibt ihr erspart, da die beiden nie geheiratet hatten.

Für Orlando ist die Trennung nicht das einzige Thema der letzten Zeit. Auch ein Rechtsstreit rund um eine Immobilie in Santa Barbara beschäftigt indirekt sein Umfeld, wobei unklar ist, ob er selbst aktiv an dem Prozess beteiligt sein wird. Zudem verbringt der Schauspieler derzeit viel Zeit in seiner alten Heimat England. So wurde er bei einem Konzert der Band Oasis in Manchester sowie beim Tennis-Klassiker Wimbledon gesichtet, wo er sich gut gelaunt und elegant in einem dunkelbraunen Anzug präsentierte. Dieser Fokus auf verschiedene Aktivitäten scheint ihm zu helfen, die Zeit nach der Trennung produktiv zu nutzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Anzeige