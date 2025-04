Chris Broy reagiert auf die Seitensprung-Beichte von Ex Eva

Das Beziehungsende von Samira und Serkan Yavuz (32) zieht weite Kreise. Nachdem die Familienmutter verraten hatte, dass ihr Ex sie mit einer Bekannten von ihnen betrogen hatte, meldete sich jüngst Evanthia Benetatou (33) und gab zu, dass sie diejenige war, die in den Seitensprung involviert war. Es passierte in der Nacht ihres Geburtstags, in der sie sich "alleine, überfordert, verletzt" fühlte, vor allem, da ihr Ex Chris Broy (35) an diesem Ehrentag nicht an sie gedacht habe – und dieser kann das Statement seiner Verflossenen nun selbstverständlich nicht unkommentiert lassen. Chris meldet sich mit kryptischen Worten in seiner Instagram-Story. "Wenn ich so den neuesten Gossip höre, oweia", schreibt er und fügt ein lachendes Emoji hinzu.

Zudem schreibt er "Erinnerung vom 10. April" und kommentiert eine weitere Story mit dem Wort "Karma". Wen das Karma getroffen haben soll, erklärt der Realitystar aber nicht. Doch das Thema scheint Chris ziemlich zu amüsieren. So postet er in einem weiteren Story-Slide ein Foto eines T-Shirts mit der Aufschrift "Ich bin schuld" und schreibt dazu: "Bald mein neuer Merch" – wieder mit einem lachenden Smiley. Scheint ganz so, als empfinde Chris Evas Worte als Schuldzuweisung für den Seitensprung – immerhin habe er an dem Tag ja wohl nicht an sie gedacht und somit für ihre Verletztheit gesorgt.

Dass Chris und Eva seit der Trennung kein besonders gutes Verhältnis zueinander haben, ist lange kein Geheimnis mehr. Die Trash-TV-Bekanntheiten gingen von 2019 bis April 2021 gemeinsam durchs Leben. Die zwei hatten sogar geplant, gemeinsam den Bund der Ehe einzugehen, doch ihre Liebe schien nicht für die Ewigkeit bestimmt zu sein. Wenige Monate nach der Trennung kam dann der gemeinsame Sohn von Chris und Eva auf die Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Anzeige Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy im Februar 2024

Anzeige Anzeige