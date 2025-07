So geht Samiras Familie mit Serkan Yavuz' Seitensprung um

Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) haben sich getrennt, nachdem Serkan seine Ehefrau betrogen hatte. Trotz der schwierigen Umstände bemühen sich die beiden Reality-TV-Stars, ein gutes Verhältnis beizubehalten. Nun äußerte sich Serkan in seinem Podcast "unREAL" über die Reaktion von Samiras Familie auf die jüngsten Ereignisse. Besonders ihre Mutter beeindruckte ihn mit ihrer Haltung. "Sie reitet nicht auf der Vergangenheit herum und gibt mir ein gutes Gefühl", lobte Serkan.

Nach seinen Aussagen habe Samiras Familie ihn trotz der Vorkommnisse nicht verurteilt. "Diese Menschen geben mir auch eine Chance", erklärte er begeistert und hob hervor, wie sehr er die Werte und den Zusammenhalt der Familie schätze. Man respektiere und akzeptiere ihn weiterhin, was ihm in der schwierigen Situation sehr helfe. "Das ist so etwas Schönes", schwärmte Serkan, sichtbar dankbar über die offene und freundliche Haltung von Samiras Angehörigen.

Die Trennung der beiden liegt nun schon einige Monate zurück. Samira teilte vor Kurzem in einem Social-Media-Post mit, dass vor allem die Verarbeitung der Ereignisse für sie einschneidend war. Besonders der Neuanfang in einem neuen Zuhause stellte sie vor große emotionale Herausforderungen. Trotz aller Schwierigkeiten scheinen beide bemüht zu sein, für ihre Kinder eine harmonische Basis zu schaffen, während Serkan immer wieder betont, wie wichtig ihm eine respektvolle Beziehung zu Samiras Familie ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea