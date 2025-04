Eva Benetatou gibt jetzt Seitensprung mit Serkan Yavuz zu

Es gibt neue Entwicklungen im Drama um Samira (31) und Serkan Yavuz' (32) Trennung. Zuletzt wurde spekuliert, mit wem der Realitystar die Mutter seiner zwei Kinder betrogen habe. Dieses Rätsel scheint sich nun von ganz alleine gelöst zu haben. Auf Instagram teilt Evanthia Benetatou (33) nun ein ausführliches Statement und gibt den Seitensprung zu. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", schreibt die The 50-Teilnehmerin in ihrer Story.

Eva betont, dass sowohl sie als auch Serkan an besagtem Abend emotional angeschlagen waren. Sie habe einen "Moment" zugelassen, den sie bis heute zutiefst bereue. "Es war kein geplanter Schritt, keine Affäre, kein bewusstes Handeln", schildert die Mutter eines Sohnes weiter. Ihr Wort richtet sie auch an die betrogene Samira: "Ich möchte mich bei Samira von Herzen entschuldigen. Es tut mir unendlich leid, dass sie dadurch verletzt wurde." Trotz der unschönen Umstände stellt die 33-Jährige klar, dass sie keine Schuld am Beziehungs-Aus von Serkan und Samira trage. "Diese Verantwortung trage ich nicht", schreibt sie.

Samira und Serkan gaben im Februar dieses Jahres bekannt, fortan getrennte Wege zu gehen. Wenig später verriet die 31-Jährige, dass ihr Ehemann ihr fremdgegangen sei. Ein Social-Media-Nutzer spekulierte auf TikTok, dass es sich bei besagtem Seitensprung um Eva handle. "Mir ist in der ersten Staffel von 'The 50' schon aufgefallen, dass sich Serkan und Eva Benetatou sehr nahe sind und Körperkontakt hatten. Und jetzt folgt Samira ihr auf [Instagram] nicht mehr", erklärte er – und er sollte Recht behalten!

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

