David Beckham teilt an Victorias Geburtstag Throwback-Fotos

David Beckham (49) ließ die Herzen der Fans höherschlagen, als er anlässlich des 51. Geburtstags seiner Frau Victoria Beckham (51) eine Reihe von Throwback-Fotos auf Instagram teilte. In einem liebevollen Post gratulierte der ehemalige Fußballstar seiner Ehefrau, mit der er bereits seit 25 Jahren verheiratet ist: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die tollste Frau, Mama und beste Freundin, die wir uns alle wünschen könnten. Ich hoffe, du hast einen perfekten Tag, denn das verdienst du. Wir lieben dich." Unter den Bildern befinden sich nicht nur private Schnappschüsse aus ihrer Kindheit, sondern auch ein gemeinsames Foto aus den frühen Jahren ihrer Beziehung: Eine Aufnahme zeigt sie bei einem innigen Kuss, eng umschlungen in einem Pool. Auf einem anderen Bild lächeln sie schüchtern in die Kamera, während sie sich in den Armen halten.

Victoria selbst ist bekannt dafür, auf ein makelloses, zurückhaltendes Auftreten zu setzen, doch die Bilder wecken nostalgische Erinnerungen an ihre Anfänge, bevor sie sich zur Stilikone wandelte. Heutzutage ist sie nicht nur als Designerin bekannt, sondern auch als liebende Mutter. Ihr Sohn Cruz Beckham (20) nutzte die Gelegenheit auch gleich, um unter dem Beitrag seines Vaters einige liebevolle Worte zu hinterlassen. "Ich liebe dich so sehr, Mama. Vom ersten Tag an hast du uns bedingungslose Liebe gezeigt und hörst bis heute nicht damit auf", schrieb der Beckham-Sprössling. Seine Brüder Romeo (22) und Brooklyn (26) halten sich mit öffentlichen Glückwünschen bisher zurück.

Victoria wurde 1974 in Essex geboren und wuchs als Tochter einer ehemaligen Versicherungskauffrau und eines Elektroingenieurs auf, die gemeinsam ein eigenes Elektronikunternehmen gründeten. Mit harter Arbeit baute ihre Familie ihr Vermögen auf, sodass Victoria ein komfortables Zuhause hatte. Als Mitglied der heute noch beliebten Girlgroup Spice Girls wurde sie berühmt, bevor die Band 2001 aufgelöst wurde. Heute zählt Victoria nicht nur zu den bekanntesten Designerinnen, sondern auch zu den erfolgreichsten Geschäftsfrauen der Branche.

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham, August 1999

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham, 1999

