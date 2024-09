David Beckham war damals schockverliebt in seine Victoria

Auf einer Veranstaltung von Stella Artois am 19. September in New York City gestand David Beckham (49), dass er sich auf den ersten Blick in seine Frau Victoria (50) verliebt habe. Der ehemalige Fußballstar erklärte gegenüber People: "Sie war ein Spice Girl und sexy und schön und charmant!" Schlussendlich sei es allerdings ihre starke Persönlichkeit gewesen, die David am meisten beeindruckt habe. "Dann habe ich herausgefunden, was für eine starke Frau sie ist", fügte er hinzu.

David berichtete außerdem, wie Victoria ihn in all den Jahren unterstützt und inspiriert habe. Während einer Veranstaltung von Bowers & Wilkins Ende August in New York City lobte er seine Frau dafür, dass sie ihn immer ermutige, neue Looks auszuprobieren. "Sie hat mir stets das Selbstvertrauen gegeben und das tut sie auch nach 27 Jahren noch. Sie inspiriert mich, gut auszusehen und mich gut zu fühlen", sagte er. Als er gefragt wurde, ob er ihren Stil beeinflusst habe, antwortete er humorvoll: "Ich weiß es nicht genau, aber ich denke gerne, dass ich das tue. Um ehrlich zu sein, sie sieht immer großartig aus."

Außerhalb ihrer glamourösen Welt teilen David und Victoria einen eher schlichten Alltag. Das Paar teilt neben seiner Leidenschaft für Mode und Fußball außerdem vier Kinder. Verheiratet sind die beiden seit 1999 – dieses Jahr feierten das ehemalige Spice-Girl und der Ex-Fußballer also ihren 25-jährigen Hochzeitstag.

Getty Images David Beckham, 1. Juni 2024 in Fort Lauderdale, Florida beim Spiel zwischen St. Louis City und Miami

Getty Images David Beckham, Ex-Fußballer

