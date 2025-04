Schauspieler Maxi Mundt kämpfte lange mit seiner Sexualität

Beruflich könnte es für Maximilian Mundt derzeit nicht besser laufen: Er spielt die Hauptrolle in der Serie How to Sell Drugs Online (Fast), deren vierte Staffel gerade die Netflix-Charts erobert. Auch privat ist Maximilian glücklich: Zusammen mit seinem Freund lebt er in Hamburg in einer schönen Altbauwohnung. Doch der Weg zu seinem heutigen Liebesglück war kein leichter. Wie er zu Gast in der TV-Show "deep und deutlich" berichtet, habe er als Jugendlicher versucht, seine Sexualität auszublenden: "Ich dachte erst, ich bin asexuell, weil ich nicht auf Frauen stehe. Ich dachte, ich kann ja nicht auf Männer stehen, das wäre ja komisch. Schwul sein war damals für mich negativ behaftet."

Offen gesteht er: "Ich habe damals versucht, nur 'Straight-Porn' zu gucken. Ich habe aber gemerkt, dass ich nur auf die Männer gucke." Seine mit dem Thema verbundenen Unsicherheiten hätten dazu geführt, dass er eine lange Zeit abstinent geblieben sei. Durch eine Therapie habe er sich den Mut erarbeitet, sich eine Dating-App zuzulegen. "Ich habe mir mit 23 Jahren das erste Mal Tinder heruntergeladen. Bis dahin habe ich gar keine sexuellen Handlungen praktiziert", erinnert der heute 29-Jährige sich und fügt hinzu: "Ich habe irgendwann Frauen ausgestellt und nur noch Männer angeguckt. Es ist wie ein Instinkt, wo es Klick macht, das Blut im Körper anders rauscht."

Bekannt ist Maximilian einem breiteren Publikum vor allem als Moritz Zimmermann – der zunächst nerdige Schüler und spätere Drogenbaron in "How to Sell Drugs Online (Fast)". Die Serie ist international erfolgreich und brachte ihm den Durchbruch als Schauspieler. Doch die vierte Staffel soll die letzte bleiben, wie Netflix vor wenigen Tagen verkündete. Für Maximilian schließt sich damit ein Kapitel seines Lebens. "Es ist traurig, aber es fühlt sich auch an wie der Abschluss eines persönlichen Lebensabschnitts", berichtete er im RND-Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maximilian Mundt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images "How To Sell Drugs Online (Fast)"-Cast im April 2025