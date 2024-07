Verrät Maximilian Mundt hier etwa seinen Beziehungsstatus?

Eigentlich hält Maximilian Mundt sein Privatleben streng geheim. Doch bei seinem Gastauftritt in Kurt Krömers (49) Podcast "Feelings" scheint er aus Versehen ein spannendes Detail auszuplaudern. Während der Aufnahme kommen der Komiker und der Schauspieler auf Maximilians Hund zu sprechen. Wer denn auf die Fellnase aufpassen würde, während der How to Sell Drugs Online (Fast)-Star aufgrund von Dreharbeiten auf Reisen ist, möchte der 49-Jährige von ihm wissen. "Mein Freund passt hauptsächlich auf den Hund auf." Mit dieser Aussage verrät Maximilian mal ganz nebenbei, offenbar in festen Händen zu sein.

Dass Maximilian homosexuell ist, ist bereits seit einigen Jahren bekannt. Im Rahmen der #actout-Bewegung im Jahr 2022 hatte der Hamburger neben 184 weiteren Schauspielstars öffentlich über seine sexuelle Orientierung gesprochen. Wie er im Nachgang im Promiflash-Interview verriet, seien die Fan-Reaktionen auf sein Coming-Out enorm positiv ausgefallen. Ganz zu seiner Verwunderung, wie er damals verriet: "Tatsächlich habe ich mit krasseren Reaktionen gerechnet."

Schon als Jugendlicher stand Maximilian für kleinere Rollen in Fernsehproduktionen wie "Notruf Hafenkante" oder "Großstadtrevier" vor der Kamera. Währenddessen verwirklichte er sich auch im Rahmen der dramaturgischen Beratung am jungen Hamburger Theater. Zusätzlich studierte er in seiner Heimatstadt Hamburg Film. Seither probierte er sich auch hinter der Kamera als Filmemacher aus. Seinen internationalen Durchbruch hatte er dann jedoch als Schauspieler in der Hauptrolle der Comedy-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". Für seine Darbietung erhielt der Lockenkopf 2020 sogar den Romy als bester männlicher Nachwuchsschauspieler.

Sebastian Gabsch / Future Image Maximilian Mundt, Schauspieler

Netflix / Bernd Spauke Lena Klenke und Maximilian Mundt bei "How to Sell Drugs Online (Fast)"

