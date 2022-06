Wie kam Maximilian Mundts Beteiligung an der #actout-Bewegung bei seinen Supportern an? Vergangenes Jahr im Februar outete sich der gebürtige Hamburger im Rahmen eines großen Projekts. Gemeinsam mit 185 weiteren Schauspielern, darunter beispielsweise Mark Waschke (50), Nadine Wrietz (47) oder Constantin Lücke (42), wollte der Lockenkopf ein Zeichen für mehr Diversität in Film, Fernsehen und Theater setzen. Im Promiflash-Interview verriet Maximilian, wie die Fans auf sein Coming-out reagierten.

Maximilian begann zu erzählen, dass die allgemeine Antwort auf die #actout-Bewegung sehr positiv ausgefallen sei. "Tatsächlich habe ich mit krasseren Reaktionen gerechnet", gestand der How to Sell Drugs Online (Fast)-Darsteller. Er habe generell das Gefühl, dass seit der Sonderausgabe des Süddeutsche Zeitung Magazins die Gesellschaft nun sensibler mit dem Thema "sexuelle Orientierung" umgehen würde. So achten die Filmschaffenden seiner Meinung nach mehr darauf, nicht mehr typische Stereotype zu reproduzieren, was der 26-Jährige als gute Entwicklung ansieht. "Man hat es gar nicht so aktiv gemerkt, dass ein Statement gesetzt wurde, aber im Hintergrund passiert gerade wahnsinnig viel und das ist total schön zu sehen", erzählte Maximilian gegenüber Promiflash.

Deswegen fände er es auch sehr toll, dass beispielsweise in Stranger Things auch einige nicht-heterosexuelle Charaktere auftreten. So sprach unter anderem Robin (Maya Hawke, 23) in der dritten Staffel offen darüber, dass sie auf Frauen steht. "Und wer weiß, was mit Will passiert. [...] Ich hoffe ja, dass da auch eine queere Lovestory reinkommen könnte", zeigte sich der "Tigermilch"-Darsteller gespannt.

Marijo Cobretti / SplashNews.com Maximilian Mundt beim 75. Filmfestival in Cannes 2022

Getty Images Maximilian Mundt, Schauspieler

Getty Images Maximilian Mundt bei der "Stranger Things 4"-Premiere im Mai 2022

