Warm anziehen: Promis geben Fashion-Tipps für den Winter

Nun ist der Weihnachts- und Neujahrstrubel offiziell vorbei. Doch der Winter wird uns wohl noch etwas erhalten bleiben und die kalten Monate zu Beginn des Jahres können sich schon mal in die Länge ziehen. Mit aufregenden und außergewöhnlichen Looks kann man sich die grauen Tage allerdings ein bisschen versüßen. Promiflash fragte einige Stars wie Eddie Redmayne (41) oder Palina Rojinski (37) nach ihren Stylingempfehlungen für den Winter.

Auf den GQ Men of the Year Awards traf Promiflash den Schauspieler Eddie Redmayne. Dieser meinte, dass es in Sachen Fashion nur eine Regel gibt: "Habt Spaß, das ist der Sinn von Kleidung", erklärte er. Der How to Sell Drugs Online (Fast) -Darsteller Maximilian Mundt bevorzuge ebenfalls gewagte und fluide Looks. Für die Moderatorin Palina Rojinski sei der Komfort entscheidend: "Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. [...] Da kannst du mit Schals arbeiten und verschiedenen Mützen. [...] Ich finde das total toll, wenn die Schuhe groß sind." Außerdem sei sie ein Fan von Mänteln.

Auch der Designer Michael Michalsky (55) sieht es ganz praktisch: "Möglichst warm anziehen. Am besten dicke Pullis und darüber noch einen großen Mantel oder vielleicht eine gemütliche Daunenjacke." Der Choreografin Nikeata Thompson (42) ist es wichtig, auch im Winter den Körper zu betonen. "Warm bleiben aber so, dass man sich trotzdem nicht versteckt. Man ist ja keine Mumie oder ein Schneemann," führte sie aus.

Getty Images Maximilan Mundt bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

Getty Images Palina Rojinski bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

Getty Images Michael Michalsky, Dezember 2022

