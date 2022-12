Besinnlich und ausgefallen: So feiern die Stars Weihnachten!

Mit der Familie oder ganz für sich: Wie feiern eigentlich die Stars Weihnachten? Bei den GQ Men of the Year Awards haben Nikeata Thompson (42), Soulin Omar und Co. Promiflash im glamourösen Setting verraten, wie ihre Pläne für die Feiertage aussehen. Während die einen das Fest traditionell im Kreise der Familie verbringen, genießen die anderen den Frieden auch außerhalb von Minustemperaturen und Schneefall. "Das ist so der Moment, bei dem alles so ein bisschen runterfährt, man Zeit hat für die Familie", meinte Schauspieler Maximilian Mundt – und scheint damit ins Schwarze zu treffen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de