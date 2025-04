"How to Sell Drugs Online (Fast)" erobert die Netflix-Charts

Die deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) hat mit dem Start ihrer vierten und finalen Staffel direkt die Spitzenposition in den deutschen Serien-Charts des Streaminganbieters erreicht. Bereits am 8. April veröffentlicht, landete die von Hauptdarsteller Maximilian Mundt getragene Produktion laut "Blickpunkt:Film" auf Anhieb auf Platz eins – und verdrängte damit die bisher führende Serie "Adolescence" vom Thron. Die innovative Mischung aus schwarzem Humor, Drama und jugendlichem Unternehmergeist begeistert erneut die Zuschauer und führt damit einmal mehr die Liste der beliebtesten Serien an.

Die finale Staffel knüpft an die turbulente Geschichte von Moritz Zimmermann an, der nach Jahren im Gefängnis auf freien Fuß kommt. Doch das erhoffte Happy End bleibt aus: Seine einstigen Verbündeten Dan und Lenny haben ohne ihn Karriere gemacht – und sich von ihm abgewandt. Während Moritz versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, gerät er erneut in dubiose Machenschaften. Mit sechs Episoden bringt die vierte Staffel die absurd-komische Geschichte zu einem runden Abschluss. Seit 2019 hat die Serie eine treue Fangemeinde aufgebaut und sich auch international einen Namen gemacht. Kritiker loben, dass sie ihrem Stil bis zum Schluss treu bleibt – mit einer originellen Inszenierung, packender Handlung und unvergesslichen Charakteren.

Im Zentrum steht erneut Maximilian, der die Rolle des einst nerdigen Schülers und späteren Drogenbarons von Beginn an geprägt hat. Für ihn wurde seine Rolle des Moritz' zum Karrieresprungbrett. Auch seine Co-Stars Damian Hardung (26) und Danilo Kamperidis zählen zu den Fanlieblingen der Serie. Das Erfolgsrezept von "How to Sell Drugs Online (Fast)" liegt in der gelungenen Mischung aus skurrilen Wendungen, ernsthaften Themen und jeder Menge Humor. Mit dem Finale endet nicht nur eine außergewöhnliche Serie – sondern auch eine Ära innovativer, humorvoller deutscher Serienproduktionen auf Netflix.

Netflix / Bernd Spauke Lena Klenke und Maximilian Mundt bei "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Getty Images Maximilan Mundt bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

