Schauspieler Haley Joel Osment wegen Trunkenheit verhaftet

Haley Joel Osment (37) wurde festgenommen. Der Schauspieler, bekannt durch seine Rolle im Film "The Sixth Sense", wurde am 8. April im Skigebiet Mammoth Mountain, Kalifornien, wegen angeblicher öffentlicher Trunkenheit und des Besitzes einer noch nicht identifizierten verbotenen Substanz verhaftet. Wie TMZ berichtet, hatte eine Ski-Patrouille den Filmstar vor Ort bereits abgefangen, bevor gegen 14:00 Uhr die Polizei eintraf. Nach seiner Verhaftung wurde Haley noch am selben Tag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat bisher noch nicht entschieden, ob Anklage erhoben wird.

Der 37-Jährige soll nach Angaben von Insidern aktuell mit schweren privaten Problemen kämpfen. Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien wurde sein Haus zerstört – er verlor sein gesamtes Hab und Gut und hat seitdem mit Versicherungsstreitigkeiten zu kämpfen. Berichten zufolge lebt er derzeit in einem Ersatzhaus, allerdings verweigert die Versicherung die Auszahlung seines Schadensersatzanspruchs. Bekannte des ehemaligen Kinderstars mutmaßen, dass der Stress und die Frustration um diese Situation erheblich zu seinem Verhalten im Skigebiet beigetragen haben könnten.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bruder von "Hannah Montana"-Star Emily Osment (33) mit dem Gesetz in Konflikt gerät: Bereits 2006 war er nach einem Autounfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verurteilt worden. Damals musste er unter anderem an einem Rehabilitationsprogramm, Sozialstunden und mehreren Sitzungen der Anonymen Alkoholiker teilnehmen. Haley war mit gerade mal elf Jahren durch "The Sixth Sense" international berühmt geworden und hatte für seine Rolle sogar eine Oscar-Nominierung abstauben können. Doch das Leben im Rampenlicht brachte auch Schattenseiten mit sich – oft sprach er im Laufe der Jahre darüber, wie intensiv der Druck und die öffentliche Aufmerksamkeit auf Kinderstars wirken können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Joel Osment, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Joel Osment im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Denkt ihr, Haley wird sich zu seiner Verhaftung äußern? Nein, das ist ihm zu privat. Ja, bestimmt gibt er ein Statement dazu ab. Ergebnis anzeigen