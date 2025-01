Haley Joel und Emily Osment teilen seltenes Geschwisterfoto

Haley Joel Osment (36) und Emily Osment (32) sind zwei echte Stargeschwister. Gemeinsame Auftritte sind aber eine Seltenheit, weshalb dieser Schnappschuss ihre Fans wohl besonders freuen wird. Auf Instagram teilt Emily einen Beitrag von ihrem Abend bei den Golden Globe Awards 2025, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder verbrachte. Auf einer Aufnahme posieren die beiden Hollywoodstars gemeinsam für die Kamera – und strahlen über das ganze Gesicht.

Während der Hannah Montana-Star ein elegantes, silbernes Abendkleid trägt, entschied sich Haley für einen klassischen dunklen karierten Anzug mit roter Krawatte und weißem Hemd. Das gemeinsame Erscheinen der beiden kommt richtig gut an. "Was für ein schönes Geschwisterpaar", bemerkt ein Fan. Andere schienen aufgrund ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte gar nicht auf dem Schirm gehabt zu haben, dass es sich bei den beiden um Bruder und Schwester handelt. "Ich vergesse immer wieder, dass ihr Geschwister seid. Aber ihr zwei seid einfach der Hammer", kommentiert ein Nutzer das Foto.

Die Osment-Geschwister wuchsen in Los Angeles auf. Ihr Vater Michael ist ebenfalls Schauspieler, ihre Mutter Theresa Lehrerin. Die Karriere der beiden begann schon in frühen Jahren. Neben Engagements in Werbespots und TV-Shows war es zunächst Haley, der durch große Rollen in "Forrest Gump" und "The Sixth Sense" große Bekanntheit erreichte. Auch der Karrieredurchbruch seiner kleinen Schwester ließ aber nicht lange auf sich warten. Außer durch ihre Hauptrolle an der Seite von Miley Cyrus (32) kennt man sie aus Young Sheldon und "Georgie & Mandy's First Marriage".

Instagram / emilyosment Emily Osment im Juli 2023

Getty Images Haley Joel Osment im Mai 2024

