Trunkenheit: Haley Joel Osment äußert sich zur Verhaftung

Haley Joel Osment (37) hat sich nach seiner Verhaftung Anfang April erstmals zu den Vorwürfen geäußert. Der Schauspieler wurde am 8. April in Mammoth Lakes, Kalifornien, wegen öffentlicher Trunkenheit und angeblichem Drogenbesitz festgenommen. In einer Erklärung gegenüber People zeigte er sich tief betroffen über sein Verhalten und die Sprache, die er bei seiner Festnahme verwendete. "Ich bin absolut entsetzt über mein Verhalten", erklärte der Schauspieler. Aus Polizeivideos geht hervor, dass Haley während des Vorfalls wiederholt antisemitische Beleidigungen äußerte.

In seiner Stellungnahme macht Haley deutlich, dass die letzten Monate besonders schwer für ihn waren. Er habe durch die Waldbrände in Kalifornien, bei denen sein Haus zerstört wurde, nicht nur sein Zuhause, sondern auch seinen emotionalen Halt verloren. "Das ist keine Entschuldigung für mein schreckliches Verhalten, aber ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei allen entschuldigen, die durch meine Worte verletzt wurden", sagte er weiter. Der Blink Twice-Darsteller versprach, sich für sein Fehlverhalten zu verantworten und sich bei der jüdischen Gemeinde, die er tief enttäuscht habe, zu entschuldigen. Ob er für den Vorfall strafrechtlich belangt wird, ist noch unklar.

Haley, der als Kinderstar mit gerade mal elf Jahren eine Oscar-Nominierung für seine schauspielerische Leistung in "The Sixth Sense" erhielt, hat schon länger mit den Schattenseiten seines Lebens in der Öffentlichkeit zu kämpfen. Bereits 2006 war er nach einem Autounfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen verurteilt worden. Seitdem sprach er wiederholt offen über die Herausforderungen, denen Kinderstars und junge Schauspieler im Rampenlicht ausgesetzt sind – von öffentlichem Druck bis hin zu persönlicher Isolation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Joel Osment, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Joel Osment im Jahr 2000

Anzeige Anzeige

Anzeige