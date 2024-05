Erkannt? So sieht Kinderstar Haley Joel Osment heute aus!

Haley Joel Osment (36) wurde schon in jungen Jahren berühmt und war früher ein Kinderstar. 25 Jahre nach seinem berühmten Auftritt in dem Horrorfilm-Hit "The Sixth Sense" ist der Schauspieler auf einer Veranstaltung von Netflix in Los Angeles kaum wiederzuerkennen! Mit einem dichten Bart und langen Haaren präsentierte er sich auf dem roten Teppich. Er posierte unter anderem lächelnd an der Seite des bekannten Komikers Nate Bargatze, der durch sein Netflix-Stand-up-Special "The Tennessee Kid" bekannt wurde.

In den 90er-Jahren erlangte Haley als Sohn von Tom Hanks (67) in dem Drama "Forrest Gump" Ruhm und wurde dafür mit einem Young Artist Award ausgezeichnet. Seine bekannteste Rolle spielte er allerdings als der psychisch begabte Cole Sear in "The Sixth Sense", einem Horrorfilm mit Bruce Willis (69), der 1999 Premiere feierte. Für diese Rolle wurde Haley damals für einen Oscar, einen Golden Globe und einen SAG Award nominiert. Doch nach einem Zwischenfall im Jahr 2006, bei dem Haley nach einem Autounfall wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, zog er sich vorübergehend aus dem Rampenlicht zurück. Er erhielt als Strafe eine dreijährige Bewährungsstrafe und musste eine 60-stündige Alkoholtherapie absolvieren.

Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es Haley, seine Schauspielkarriere kontinuierlich fortzusetzen und in den vergangenen Jahren in über 35 Filmen mitzuwirken. Er spielte in einer Vielzahl von Genres, von "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" bis "Jemand, den ich mal kannte", "The Boys" und "Not an Artist". Kürzlich wurde bekannt, dass Haley in der zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie Wednesday an der Seite von Schauspielerin Jenna Ortega (21) zu sehen sein wird.

