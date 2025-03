Nach fünf Monaten Ehe: Emily Osment reicht Scheidung ein

Emily Osment (32), bekannt aus der Serie Hannah Montana, hat am vergangenen Freitag die Scheidung von ihrem Ehemann Jack Anthony (42) eingereicht – nur fünf Monate nach ihrer Hochzeit im Oktober 2024. In den Gerichtsunterlagen, die unter anderem TMZ vorliegen, gibt die Schauspielerin "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung an und führt den 7. Dezember 2024 als Datum der endgültigen Trennung auf. Das Paar hatte im Vorfeld einen Ehevertrag abgeschlossen und hat keine gemeinsamen Kinder.

Mittlerweile scheint der Serienstar gut mit der Trennung umzugehen. "Ich denke, bei jeder großen Entscheidung in Ihrem Leben, ob es um Beziehungen oder Arbeit oder was auch immer geht, muss man komplett hinter dieser Entscheidung stehen", erklärte Emily in einem Statement gegenüber People und fügte abgeklärt hinzu: "Letztendlich hat es nicht funktioniert."

Die beiden hatten sich im Juni 2023 verlobt, nachdem sie mindestens zwei Jahre zusammen waren. Die Hochzeit im Oktober 2024 fand größtenteils abseits der Öffentlichkeit statt. Im Interview mit CBS Mornings nur wenige Tage nach der Zeremonie schwärmte Emily von ihrem Eheglück: "Es ist bisher großartig. Die letzten vier Tage waren einfach herrlich."

Getty Images Jack Anthony und Emily Osment, 2024

Getty Images Emily Osment, Schauspielerin

