Haley schwärmt von "The Sixth Sense"-Dreh mit Bruce Willis

Haley Joel Osment (36) feiert diese Woche ein bedeutendes Jubiläum: Der Film "The Sixth Sense" wird 25 Jahre alt. Im Jahr 1999 gelang dem damals Elfjährigen der Durchbruch in M. Night Shyamalans (54) Thriller, in dem er an der Seite von Bruce Willis (69) spielte. Bei der Premiere seines neuesten Films "Blink Twice" spricht der Schauspieler mit Entertainment Tonight über seine Rolle. "Meine Erinnerung daran ist noch immer sehr lebendig", berichtet er. Das Jubiläum fällt zudem in eine schwierige Zeit für Bruce, der an frontotemporaler Demenz leidet. Auf die Frage, wie Haley seinen ehemaligen Co-Star in seinem Herzen bewahrt, findet der gebürtige Kalifornier nur lobende Worte: "Oh, sehr nahe." Er fügt noch hinzu: "Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Ich war so dankbar für diese Erfahrung und dafür, diesen wunderbaren Menschen zu treffen."

Haley reflektiert zudem seine weiteren Erfahrungen, in so jungen Jahren in einem solch bedeutenden Film mitzuwirken: "Es war eine sehr herausfordernde Rolle und eine intensive Erfahrung." Der 36-Jährige entsinnt sich auch an die nachfolgenden Ereignisse und wie gespannt er war, zu sehen, wie viele Zuschauer der Streifen in die Kinosäle gelockt hat: "Ich erinnere mich daran, wie ich mit meinem Vater am Wochenende nach der Veröffentlichung zum Zeitungsladen ging, um die Zahlen nachzuschauen."

Haleys neuer Film "Blink Twice" ist ein Thriller, in dem er erneut neben hochkarätigen Stars wie Channing Tatum (44), Naomi Ackie (31) und Geena Davis (68) spielt. Der Film, bei dem Zoe Kravitz (35) ihr Regiedebüt gibt, handelt von der Kellnerin Frida, die auf die Privatinsel eines milliardenschweren Tech-Moguls eingeladen wird. Doch das vermeintliche Paradies entpuppt sich als Albtraum, als Fridas Freundin Jess verschwindet und keiner der Partygäste sich daran erinnern kann, sie jemals getroffen zu haben. Haley kommt aus dem Schwärmen von seinen Co-Stars im weiteren Gespräch mit ET gar nicht mehr heraus: "Es war eine großartige Teamarbeit und wir haben viel Zeit miteinander verbracht."

Getty Images Haley Joel Osment und Bruce Willis in "The Sixth Sense"

Getty Images Der Cast von "Blink Twice"

