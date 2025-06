Nach Festnahme: Haley Joel Osment muss nicht ins Gefängnis

Haley Joel Osment (37), bekannt aus dem Kultfilm "The Sixth Sense", ist nach seiner Verhaftung im April um eine Gefängnisstrafe herumgekommen. Der Schauspieler wurde am 8. April im kalifornischen Mammoth Lakes wegen öffentlicher Trunkenheit und des Verdachts auf Drogenbesitz festgenommen. Wie People berichtet, hat ein Gericht nun entschieden, dass der Filmstar an einer einjährigen Therapiemaßnahme teilnehmen darf, die regelmäßige Treffen mit den Anonymen Alkoholikern sowie therapeutische Sitzungen umfasst. Diese Einigung löst die ursprünglich für Juli angesetzte Gerichtsverhandlung auf.

Das Urteil stößt nicht bei allen Beteiligten auf Zustimmung. Die Staatsanwaltschaft hatte sich gegen das Programm ausgesprochen, da der 37-Jährige bereits 2006 wegen eines alkoholbedingten Autounfalls verurteilt worden war. Aus der jüngsten Verhaftung liegt zudem Körperkameramaterial vor, das zeigt, wie er antisemitische Beleidigungen von sich gibt. Haley entschuldigte sich später in einer Erklärung und bezeichnete sein Verhalten als Folge eines "emotionalen Tiefpunkts". Sollte er das Programm erfolgreich absolvieren, werden die Anklagepunkte fallen gelassen. Ein Termin im Januar 2026 wird über seine Fortschritte entscheiden.

Der frühere Kinderstar, der durch seine Rolle im Oscar-nominierten Film "The Sixth Sense" mit gerade einmal elf Jahren weltbekannt geworden war, hat in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen mit seinem Verhalten gesorgt. Zuletzt durchlebte er privat eine schwere Zeit: Bei den schweren Waldbränden in Kalifornien ist laut TMZ sein Haus mit seinem gesamten Hab und Gut zerstört worden. Er wohnt seither in einem Ersatzhaus und streitet sich mit seiner Versicherung. Laut Insidern sei die Situation im April durch diese schwere Phase und Frustration mit ausgelöst worden.

Getty Images Haley Joel Osment, Schauspieler

Getty Images Haley Joel Osment in Los Angeles im März 2025

