Verfällt Raffaela "Temptation Island"-Verführer Marvin?

Kandidatin Raffaela Caramela sorgt in der fünften Folge von Temptation Island für Aufsehen. Während sie mit den anderen vergebenen Frauen einen Blick darauf werfen kann, wie ihre Partner ausgelassen eine Boots-Party feiern, kocht in ihr die Eifersucht hoch. Ihr Freund Jeremy zeigt sich ausgelassen, tanzt eng mit den Verführerinnen und genießt die Party sichtlich. Das bringt Raffaela so in Rage, dass sie kurzerhand beschließt, zurückzuschlagen. "Ich habe starke Arme, die mich trösten", erklärt die Reality-Darstellerin mit einem verschmitzten Lächeln und deutet an, dass sie auf keinen Fall möchte, dass Jeremy mehr Spaß hat als sie.

Zurück in der Villa setzt Raffaela ihr Vorhaben in die Tat um. Prompt lädt sie Marvin, ihren Lieblingsverführer in der Show, zu sich ins Zimmer ein. Marvin hat es ihr besonders angetan: Sie beschreibt ihn als "Sex auf zwei Beinen" und betont, dass er mit seiner verführerischen Art vieles habe, was sie an Jeremy vermisse. Ihre Mitstreiterinnen beobachten die Entwicklung mit Spannung. "Ich habe das Gefühl, sie denkt nicht einmal an ihren Freund", bemerkt Saskia, die sicher ist, dass Raffaela eine klare Grenze überschreiten könnte, wenn Jeremy weiterhin Gas gibt. "Wenn Raffa einmal so richtig was von ihrem Freund sieht, dann f*ckt sie mit jemandem", vermutet Saskia im Gespräch mit Kandidatin Hillary, die ihr zustimmt. Ob sie der Versuchung widersteht, bleibt unklar, doch die Situation zwischen Raffaela und Marvin heizt sich spürbar auf.

Schon in den vergangenen Folgen bewies Raffa, dass sie gern einmal die ein oder andere Grenze austestet. In der vierten Folge der RTL-Show ließ sie beispielsweise zwei Verführer bei sich übernachten – und das, obwohl sie und ihr Freund Jeremy eigentlich vorher abgemacht hatten, dass so etwas zu weit geht. Gegenüber Promiflash gestand die Grafikdesignerin, dass sie ihr Verhalten mittlerweile bereut. "Ich hab das nicht aus böser Absicht gemacht – ich wollte einfach nicht alleine sein. In so einer Ausnahmesituation, mit Emotionen und Alkohol trifft man manchmal Entscheidungen, die eher egoistisch sind", erklärte sie und betonte, dass sie nicht erneut so handeln würde.

