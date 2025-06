Temptation-Raffaela hatte keine Gefühle für Verführer Marvin

Ein heißer Kuss zwischen der Reality-TV-Kandidatin Raffaela und dem Verführer Marvin Manson sorgt aktuell für Wirbel bei Temptation Island. Die Grafikdesignerin schmachtete den Tänzer über mehrere Wochen an, was Fans der Sendung zu Spekulationen veranlasste, ob sie möglicherweise Gefühle für ihn entwickelt habe. Doch nun bezieht Raffaela auf Instagram deutlich Stellung und macht klar: "Was ein Bullshit. Ihr hört nicht zu! Ich hab so oft gesagt, Körperliches und Emotionales wird bei mir getrennt. Meine Zunge ist fusselig von diesem Satz." Mit direkten Worten spricht sie sich gegen die Annahme aus, dass emotionale Bindungen in so kurzer Zeit entstehen könnten.

Raffaela betonte zudem, dass sie zwischen Männern, die sie heiraten würde, und solchen, die lediglich für eine Nacht infrage kämen, einen klaren Unterschied mache. In Marvin habe sie lediglich eine erotische Versuchung ohne romantischen Hintergrund gesehen: "Ich habe ihn total übersexualisiert! Das macht man nicht, wenn man verliebt ist." Die Diskussion machte sie auch darauf aufmerksam, dass von Frauen immer noch ein anderes Verhalten erwartet werde als von Männern. "Warum wird von uns erwartet, dass wir in zwei Wochen Gefühle entwickeln? Männer dürfen doch auch einfach ihre Bedürfnisse ausleben", kritisierte sie.

In der aktuellen "Temptation Island"-Staffel kam es zwischen Raffaela und Marvin zu einem Kuss – und das, obwohl die Baden-Württembergerin zu dem Zeitpunkt mit ihrem Freund Jeremy zusammen war. Jeremy ahnte in der Männer-Villa davon nichts, bis Lola Weippert (29) ihn mit den Clips seiner Freundin konfrontierte. Raffaelas Verhalten sollte Konsequenzen haben. Wie Jeremy später im Promiflash-Interview deutlich machte, hat die Grafikdesignerin damit eine Grenze für ihn überschritten. "In dem Moment habe ich für mich innerlich einen Schlussstrich gezogen", erinnerte er sich an das unheilvolle Lagerfeuer.

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kamdidatin bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy im Mai 2025

Anzeige Anzeige