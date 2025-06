Zoff zwischen Temptation-Girl Rebecca und Natalie eskaliert

Die siebte Staffel von Temptation Island sorgt nicht nur im Fernsehen für Aufregung, sondern auch in den sozialen Medien. Rebecca Ries, die im vergangenen Jahr an der Show teilgenommen hat, kommentiert die aktuelle Folge auf Instagram und spart dabei nicht mit Kritik an den vergebenen Frauen der Sendung. Sie bezeichnet deren Verhalten als billig und zeigt sich entsetzt. Kandidatin Natalie La Poersch findet die Worte von Rebecca alles andere als in Ordnung und kontert in ihrer Story mit einer provokanten Anspielung. Sie spielt auf Rebeccas Ex-Beziehung zu Göktug Göker an, den sie als Verführer im vergangenen Jahr kennengelernt hatte: "Wenigstens habe ich nach der Show kein Kind mit Alex bekommen."

Die Bemerkung von Natalie lässt Rebecca ebenfalls nicht unkommentiert und legt noch einmal nach. Sie zeigt sich empört darüber, dass ihr Sohn in die Diskussion hineingezogen wird: "Ich finde das richtig respektlos, auf meinen Sohn zu gehen. Nummer eins, ich habe mich niemals so billig verhalten und Gök war nicht nur ein Verführer: Er ist ein Mensch und mein Partner gewesen." Doch für Natalie ist das Thema damit noch nicht beendet. "Das ist halt das Einzige, womit du bei den Leuten im Kopf geblieben bist. Jetzt mal ernsthaft, hast du nichts Besseres zu tun im Moment, als dir 'Temptation Island' anzugucken und darüber zu urteilen, was wir Mädels da machen? [...] Schade, dass nicht ausgestrahlt wurde, wie du in der Show an Göks Fingern gelutscht hast, da haben wir ja was gemeinsam, du hast dich auch nicht grad niveauvoll verhalten", wettert Natalie.

Doch nicht nur im Netz stößt das Verhalten von Natalie einigen sauer auf. Schon in der zwölften Folge sorgte ein intensiver Sex-Talk mit Verführer Alex für reichlich Wirbel. Ob Natalie damit die Grenzen ihres Freundes Patrick überschritten hatte, blieb zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch offen. Im Gespräch mit Promiflash machte Alex allerdings deutlich: "Für mich persönlich wäre vieles, was dort passiert ist, zu viel gewesen – etwa Küsse auf die Wange oder andere körperliche Gesten. Jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen und ich weiß, dass meine schon deutlich früher erreicht gewesen wären."

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Instagram / DHF-_piqiYy Natalie, Kandidatin bei "Temptation Island" Staffel sieben

