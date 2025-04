Schlüsselloch: "Temptation"-Girls geschockt von Männer-Party

Die fünfte Folge von Temptation Island sorgt für neue Spannungen und hitzige Diskussionen. Während Hillary, Nathalie, Raffaela und Saskia mit ihren ausgewählten Verführern eine spaßige Quad-Tour unternehmen, lassen es ihre Partner Jamy, Patrick, Jeremy und Enrico auf einer Bootsparty mit vier Verführerinnen ordentlich krachen. Was eigentlich wie harmlose Partystimmung wirken könnte, sorgt für Ärger: Das Boot fährt in Sichtweite der Quad-Tour und die Frauen beobachten ihre Partner mit Ferngläsern. Nach wenigen Blicken ist die Empörung groß. Hillary sieht, wie eine Verführerin Jamy sehr intim antanzt und ist entsetzt: "Oh mein Gott, will er mich verarschen? Das nervt einfach", schimpft sie. Saskia wiederum entdeckt Enrico, der eine tanzende Verführerin anfasst, und zeigt sich enttäuscht: "Das ist schon nicht schön zu sehen."

Der Bootsausflug setzt vor allem Hillary und Nathalie sichtlich zu, während ihre Männer die ausgelassene Feier anscheinend ohne Rücksicht genießen. Hillary nennt Jamys ausufernden Partystil "respektlos" und kündigt gegenüber der Kamera an, deutliche Worte zu finden, sobald sie ihn wiedersieht. Saskia hingegen wird zusätzlich von Verführer Alex aufgeheizt, der über Enrico sagt: "Die wissen doch, dass ihr das seht." Auch Nathalie kämpft mit den Tränen. Dass ihr Freund es direkt am ersten Tag schon so krachen lässt, setzt ihr sichtlich zu. Als Raffaela ihren Freund Jeremy beim Tanz mit einer Frau entdeckt, entlädt sich ihre Wut lautstark: Sie schreit seinen Namen – doch ohne Erfolg.

Die neue "Temptation Island"-Staffel sorgt für Drama pur. In der vergangenen Folge kam es sogar zu einer echten Premiere: Der Kandidat Kevin Bartsch brach das Experiment vorzeitig ab und verließ die Show nach nur wenigen Tagen. Ihm sei klar geworden, wie sehr er seine Freundin Danka vermisse und dass er ihre Beziehung nicht länger auf die Probe stellen wolle. "Das haben wir hier noch nie erlebt", kommentierte Moderatorin Lola Weippert (29) überrascht. In der neuen Folge der RTL-Show zog deshalb ein neues Paar ein: Nathalie und Patrick vervollständigen nun den diesjährigen Cast.

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, 2025

RTL Patrick und Natalie von "Temptation Island"

