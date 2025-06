Rebecca Ries schießt gegen die "Temptation Island"-Mädels

In der diesjährigen Staffel Temptation Island geht es mal wieder ziemlich rund. Die Verführer scheinen ihren Job wirklich gut zu machen: So kam es beispielsweise zwischen Marvin und der vergebenen Kandidatin Raffaela zu einem leidenschaftlichen Kuss und auch Kandidatin Natalie und ein Verführer kommen sich ziemlich nahe. Für Rebecca Ries, die bereits selbst an einer Staffel teilgenommen hat, geht das wohl gar nicht. "Ich bin so schockiert von Temptation und angewidert, wie die Frauen sich benehmen. So billig sind die unterwegs. Das ist purer Fremdscham", schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Bild, auf dem sie schockiert schaut.

Doch anscheinend wird der Reality-TV-Bekanntheit Ähnliches unterstellt – Rebecca wehrt sich in ihrem nächsten Instagram-Story-Slide und betont: "Wie mir jetzt irgendwelche Hannelores Schreiben: 'Und das sagst du?' Girl, ich hab mich nicht mal ansatzweise so daneben benommen wie zwei gewisse Damen es tun." Doch besonders sauer aufzustoßen scheint ihr dabei, dass die Schreiberin ihr zuvor noch positiv zugeredet hat und nun anderes behauptet: "Und mir dann aber noch zur Geburt und sowas gratulieren und dass ich alles richtig gemacht habe und jetzt kommt ihr mir so. Logik?", fügt sie hinzu.

Rebecca nahm 2024 mit ihrem damaligen Partner Adrian Alian (29) an der fünften Staffel Temptation Island VIP teil. Das Paar trennte sich jedoch während der Show und Verführer Gök entwickelte sich im Laufe der Zeit zu ihrer Vertrauensperson. Beim großen "Temptation Island VIP"-Wiedersehen verkündeten Rebecca und Gök dann, dass sie ein Paar sind und sogar gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist das Baby geboren, die Beziehung aber beendet.

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kandidatin bei "Temptation Island"

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Mai 2025

