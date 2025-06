Kann Temptation-Patrick Natalies Ausrutscher verzeihen?

In der aktuellen Temptation Island-Folge wird es für Patrick und seine Freundin Natalie emotional. Schon letzte Woche haben sie sich wiedergesehen und vereint. Doch nun steht noch der letzte Teil ihres finalen Lagerfeuers an – und das bringt für Patrick eine böse Überraschung mit sich. Er bekommt Clips gezeigt, in denen seine Freundin mit dem Verführer Alex sehr intensiv flirtet und mit ihm ein sexuell aufgeladenes Gespräch führt. "Das, was ich gesehen habe, schockiert mich. Natalie hat viel zu viel zugelassen. [...] Das geht nicht", reagiert der Tischler sichtlich emotional.

Auch die Moderatorin Lola Weippert (29) ist sich der Schwere der Situation bewusst. "Natalie, du und Alex habt euch fast geküsst. Was hat dich daran gehindert, den letzten Schritt zu gehen?", fragt sie die Kandidatin. Doch Natalie beteuert, dass es niemals so weit gekommen wäre: "Das war einfach nur ein bisschen Gespiele." Sie entschuldigt sich bei ihrem fassungslosen Freund. Doch kann er diese Entschuldigung annehmen? Offenbar ja, denn er betont: "Natalie und ich gehen hier als Paar raus. Ich liebe sie immer noch über alles. Sie hat mächtig Scheiße gebaut, sie wird sich in ein paar Tagen auch sehr dafür schämen. Aber wir werden daran arbeiten und sie muss jetzt was bei mir gutmachen."

Auch Natalie hält an der Beziehung fest. "Das Letzte, was ich will, ist Patrick zu verlieren", erklärt sie emotional. Nach Patrick und Natalies versöhnlichen Worten erklärt Lola das TV-Experiment als bestanden und gratuliert den beiden. Sie verlassen das Lagerfeuer, doch die Gedanken lassen Patrick offenbar nicht los. Er bricht in Tränen aus und erklärt enttäuscht: "Du hast viel zu viel zugelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung." Natalie versucht, ihren Freund zu beruhigen und will die Situation im Hotel ohne Kameras klären. Doch auf die Frage, ob die beiden ihre Beziehung retten konnten, gibt es für die Zuschauer erst nächste Woche beim großen Wiedersehen eine Antwort.

Instagram / bornblondie Natalie, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / patzaubertrick Patrick, "Temptation Island"-Kandidat

