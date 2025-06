Nach Raffaelas Seitensprung: Temptation-Jeremy küsst fremd

Raffaela und Jeremy, die derzeit als Paar an der aktuellen Staffel von Temptation Island teilnehmen, sorgen weiter für Schlagzeilen. Nachdem Raffaela zuvor mit dem Verführer Marvin geknutscht hatte, zieht nun auch Jeremy nach. In der aktuellen Folge der RTL-Show verbringt er mit der Verführerin Franzi sein romantisches Temptation-Date auf einem Boot und schippert mit ihr übers Meer. Bei so viel Romantik kommen sich die beiden näher: Eins führt zum anderen und es kommt zu einem Kuss.

Jeremy scheint den Moment auf dem Boot in vollen Zügen zu genießen und macht deutlich, dass er keinerlei Schuldgefühle gegenüber Raffaela empfindet. Für ihn sei die Beziehung mit ihr durch, wie er klarstellt: "Den Partner zu betrügen, geht für mich gar nicht und dann noch auf so eine ekelhafte Art… Für mich ist Raffaela unten durch. Sie ist für mich Geschichte." Offenbar haben die Ereignisse der vergangenen Folgen Jeremys Vertrauen in seine Partnerin dauerhaft zerstört. Zwischen den beiden steht nun noch ein klärendes Gespräch beim finalen Lagerfeuer an, doch eine Zukunft als Paar scheint ausgeschlossen.

Parallel zu Jeremys Date mit Franzi verbringt auch Raffaela die letzte Nacht mit ihrem Lieblingsverführer Marvin. Die beiden übernachten in einem luxuriösen Zelt mitten in den Bergen – und genießen die Zeit sichtlich miteinander. Geküsst haben sie sich bereits, doch wird nun vielleicht noch mehr passieren? Raffaela scheint offen dafür zu sein. Doch Marvin zieht die Handbremse: "Ich habe meine Verführerrolle gemacht und ich denke, die habe ich auch gut gemacht. Aber ich habe von Anfang an gesagt, für mehr bin ich nicht bereit. In meinen Augen ist sie immer noch eine vergebene Frau und deshalb kommt für mich mehr nicht infrage", stellt er klar. Über Nacht kuscheln sie deshalb nur.

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela, "Temptation Island"-Kandidatin

