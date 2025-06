So lief finales Temptation-Lagerfeuer für Raffa und Jeremy

Beim großen finalen Lagerfeuer der diesjährigen Temptation Island-Staffel wird es für Raffaela und Jeremy ernst. Nach Wochen der verführerischen Versuchungen in getrennten Villen stehen die beiden sich in der aktuellen Folge zur Aussprache gegenüber. Doch die Stimmung ist alles andere als von herzlicher Natur: Ohne Blickkontakt und mit eisiger Atmosphäre sehen sie sich Clips aus ihrer Zeit in den Villen an. Zuerst werden Videos von Raffaela gezeigt, in denen sie sich klar gegen Monogamie ausspricht. "Bist du komplett bescheuert eigentlich? So peinlich", kommentiert Jeremy und macht damit unmissverständlich seine Meinung deutlich.

Dem 26-Jährigen werden weitere Bilder seiner Freundin gezeigt – unter anderem auch ein Video, in dem Raffaela und der Verführer Marvin sich küssen. "Das ist so peinlich. Vor allen? Bist du komplett bescheuert?", zeigt sich Jeremy fassungslos. Raffa fühlt sich in der Situation sichtlich unwohl. "Das ist mir mega unangenehm." Als sie realisiert, wie sehr sie ihren Freund mit ihrem Verhalten verletzt hat, kullern bei ihr die Tränen. Doch bereut sie ihr Handeln? Auf Lola Weipperts (29) Frage antwortet sie reflektiert: "Es tut mir mega leid, was ich gemacht habe. Ich habe ein riesiges schlechtes Gewissen und ich schäme mich dafür, was ich gemacht habe. Ich bereue auch, was ich gemacht habe. Aber in dem Moment wollte ich es. Also ist es nicht fair, es jetzt zurückzunehmen."

Offenbar hat Raffaela die Zeit bei "Temptation Island" genutzt, um über viele Dinge nachzudenken. "Ich glaube, ich bin einfach nicht bereit für eine richtige Beziehung", stellt sie fest. Und auch Jeremy zieht einen klaren Schlussstrich. Lola fragt die beiden nach ihrem Beziehungsstatus und Jeremy findet klare Worte: "Ich bin single. Wir werden hiernach getrennte Wege gehen. [...] Du kannst ein paar von deinen Sachen holen und dann verpisst du dich aus meiner Wohnung und was du danach machst, ist mir scheißegal."

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kandidatin bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige