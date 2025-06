So läuft es hinter den Kulissen von "Temptation Island" ab

Die neue Staffel der Realityshow Temptation Island neigt sich langsam dem Ende zu. RTL lässt die Fans nun hinter die Kulissen blicken. In einem neuen Artikel beantwortet der Sender Fragen, die den Zuschauern schon lange auf der Seele brennen. "Müssen die Kandidaten selbst kochen?", ist beispielsweise eine häufig gestellte Frage. "Bei 'Temptation Island' machen sich die Kandidaten morgens ihr Frühstück selbst, mittags und abends bekommen sie dann aber Catering", gibt der Sender preis. Dabei wird auch auf die verschiedenen Essgewohnheiten der Kandidaten Rücksicht genommen. Bei den Shows Are You The One? und Ex on the Beach sieht das jedoch anders aus: Da bereiten sich die Teilnehmer den ganzen Tag über selbst das Essen zu.

Auch an den Outfits der Temptation-Teilnehmer sind die Fans brennend interessiert. "Gibt es einen Dresscode oder eine Packliste für die Kandidaten?", wollen die Zuschauer von RTL wissen. "Nein, einen Dresscode gibt es bei 'Temptation Island' nicht", stellt der Sender klar. Eine Packliste gibt es hingegen schon. Die Kandidaten müssen ja schließlich gut vorbereitet für die jeweiligen Mottopartys sein: "Wenn sich die Kandidaten und Kandidatinnen wie griechische Götter und Göttinnen kleiden sollen, sind goldene und weiße Accessoires natürlich unverzichtbar."

Auch die Schlafenszeit ist für viele Zuschauer ein großes Rätsel – welches der Sender aber gerne lüftet. Viele Fans fragen sich, wer das Licht in solchen Produktionen steuert. Denn oft beschweren sich die Kandidaten darüber, dass es, wenn sie schlafen gehen wollen, noch nicht dunkel ist. "Die Regie hat die Macht über das Licht! Mit einer Ausnahme: In den Badezimmern steuern die Kandidaten es natürlich selbst mit dem Lichtschalter", heißt es in dem Artikel. Damit all das funktioniert, arbeiten je nach Format 80 bis 150 Personen vor Ort mit und 50 bis 60 Remote-Kameras zeichnen das Geschehen nonstop auf.

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Die "Temptation Island"-Paare, Staffel sechs

