Kris Jenner verkauft legendäre TV-Show-Kardashian-Villa

Kris Jenner (69), das Herz und Hirn hinter der erfolgreichen Reality-TV-Dynastie der Kardashians, trennt sich von einem Symbol ihrer Familiengeschichte. Laut 20 Minuten stehe die ikonische Villa in den Hidden Hills, bekannt aus den späteren Staffeln von Keeping Up with the Kardashians, für 12.953.367 Millionen Euro zum Verkauf. Das Anwesen mit seiner luxuriösen Küche, den legendären Partys im Garten und dem unvergesslichen schwarz-weißen Eingangsbereich soll nun neuen Besitzern ein Zuhause bieten. "Ich habe in diesem Haus so viele unvergessliche Erinnerungen mit meiner Familie geteilt, aber ich bin gespannt auf das neue Kapitel", erklärte Kris gegenüber New York Times.

Das eindrucksvolle Anwesen verfügt über sechs Schlafzimmer, acht Badezimmer und eine Wohnfläche von 817 Quadratmetern. Jedes Schlafzimmer ist mit einem eigenen Bad sowie begehbaren Kleiderschränken ausgestattet, darunter Kris’ luxuriöser Raum für ihre berühmte Sammlung von Birkin Bags. Charakteristisch für die Villa sind zudem die traditionellen Kaminelemente, die aus restaurierten Materialien aus Europa stammen, sowie die aus den TV-Episoden bekannte Frozen-Joghurt-Maschine in der geräumigen Küche. Für zusätzliche 383.803 Euro können Käufer die prunkvolle Einrichtung gleich mit erwerben.

Hinter den glitzernden Kulissen der Reality-Serie diente das Haus allerdings nicht nur als Show-Kulisse, sondern auch als echtes Zuhause für Kris und ihre Kinder Kim (44), Kourtney (45), Khloé (40), Kendall (29) und Kylie (27), die dort Teile ihrer Teenager- und Erwachsenenjahre verbrachten. "Das Anwesen war ein beständiger Teil der Show, aber es war nicht nur ein Haus für den TV", betonte Immobilienhändler Tomer Fridman gegenüber New York Times. Kris, die sich selbst gern als "Momager" bezeichnet, hatte immer eine Vorliebe für eine stilvolle, durchdachte Einrichtung und intime Familienmomente – ein Erbe, das nun mit diesem Verkauf ein neues Kapitel erhält.

ActionPress Kris Jenner mit Kourtney, Khloe und Kim Kardashian, November 2019

Kendall und Kylie Jenner bei Dreharbeiten zu "Keeping up with the Kardashians"

