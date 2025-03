Kylie Jenner lässt 14-Millionen-Euro-Villa mit Bunker bauen

Kylie Jenner (27) lässt sich in Hidden Hills, Kalifornien, ein gigantisches Anwesen bauen. Für das Grundstück, das sie 2020 von Popstar Miley Cyrus (32) für umgerechnet etwa 14 Millionen Euro erwarb, habe Kylie laut Hello! extravagante Pläne. Ein weitläufiges Haupthaus mit 15 Schlafzimmern, eine Sportanlage, drei Gästehäuser, ein Außenpool und eine Garage mit Platz für zwölf Autos sind nur einige der Highlights. Außerdem ist ein unterirdischer Bunker geplant, der im Notfall als Rückzugsort dienen soll. Der riesige Landsitz liegt in einer grünen und ruhigen Gegend und bietet Kylies Familie nicht nur reichlich Privatsphäre, sondern auch einen eigenen Weinberg.

Die Bauarbeiten an diesem Mega-Projekt dauern bereits seit fünf Jahren an. Insidern zufolge könnte das Fertigprodukt doppelt so groß wie das Anwesen ihrer Schwester Kim Kardashian (44) werden, das ebenfalls in Hidden Hills steht. Neben diesem Mammutprojekt besitzt Kylie noch weitere beeindruckende Immobilien. Ihr Hauptwohnsitz ist eine 33-Millionen-Euro-Villa in Holmby Hills, die in minimalistischem Stil gehalten ist. Zudem hat sie noch ein zweites Zuhause in Hidden Hills sowie ein Anwesen in Palm Springs, das sich in der Nähe der Häuser ihrer Schwestern Kourtney (45) und Kim sowie ihrer Mutter Kris Jenner (69) befindet.

Das Haus in Palm Springs, das Kylie für etwa drei Millionen Euro kaufte, ist ein Ort, an den sie sich oft mit ihrer Familie zurückzieht. Die Residenz ist mit fünf Schlafzimmern, sechs Badezimmern, einem Infinity-Pool und einer Küche im professionellen Stil ausgestattet. Immobilien spielen in der Familie Jenner-Kardashian eine zentrale Rolle. Besonders Kylie scheint eine Vorliebe für luxuriöse und großzügige Häuser zu haben, die Platz für ihre Kinder Stormi (7) und Aire (3) bieten. Auch ihre Mutter Kris ist für ihre Liebe zu beeindruckenden Immobilien bekannt und könnte Kylie bei ihren Entscheidungen inspiriert haben.

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire und Stormi, März 2025

