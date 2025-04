"Morgenübelkeit": Ist Christina Shakira etwa schwanger?

Realitystar Christina Rusch (27), besser bekannt als Christina Shakira, sorgt aktuell mit einer Instagram-Story für Spekulationen. Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin berichtete offen, dass sie momentan mit starker Morgenübelkeit zu kämpfen habe: "Ich stehe morgens auf und denke mir so: 'Was geht hier ab?'" Die 27-Jährige berichtet außerdem davon, dass sie derzeit ihr höchstes Gewicht von 54 Kilo erreicht hat. Zuvor habe sie immer nur höchstens 52 Kilogramm gewogen. Ihre Gewichtszunahme führt Christina stolz auf die "Massephase" zurück, in der sie sich gerade befindet. Doch ihre Community vermutet einen anderen Grund.

Aufgrund der Morgenübelkeit und Christinas Gewichtszunahme vermuten zahlreiche Follower, dass die Beauty schwanger ist. Von einigen Usern hat die TV-Bekanntheit Nachrichten erhalten, in denen sie unter anderem aufgefordert wird, einen Schwangerschaftstest zu machen. Das zeigt Christina in einem Screenshot in ihrer Story. Die Vermutungen ihrer Follower schließt die Blondine nicht aus. "Leute, denkt ihr wirklich, ich könnte preggo [schwanger] sein?", schreibt sie zu dem Bildschirmfoto.

Sicherheit oder konkrete Details bleiben allerdings aus. Für ihre Fans bleibt auch unklar, wer der mögliche Vater sein könnte, denn Christina gibt ihr Liebesleben nicht preis. Die ehemalige Kandidatin der Dating-Show "Are You The One?" lebt inzwischen auf Zypern, wo sie mit ihrer Arbeit auf OnlyFans Geld verdient. Gelegentlich teilt sie Ausschnitte aus ihrem Alltag, darunter auch Luxusdates mit Sugar-Daddys, deren Identität ebenfalls geheim bleibt.

RTL / Frank Beer Christina Shakira, Content Creatorin

Instagram / christinashakira Christina Rusch im März 2025

