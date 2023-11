Nach "Are You The One?": Christina Shakira genervt vom Daten

Christina Shakira (25) braucht wohl erst einmal eine Pause. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin war Teil der diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel. Dort klebten sie und Marvin Kleinen am Anfang zusammen, doch nach mehreren Dramen sah sich die Beauty anderweitig um. Später stellte sich heraus, dass die beiden tatsächlich ein Perfect Match sind – allerdings verließ die Blondine die Show als Single-Lady. An Christina Shakiras Beziehungsstatus wird sich wohl auch erst einmal nichts ändern.

In ihrer Instagram-Story startete die Content Creatorin eine Fragerunde. In diesem Rahmen interessiere sich ein Fan der einstigen Der Bachelor-Kandidatin brennend dafür, ob man sie nach "Are You The One?" in einer anderen Datingshow wiedersehen wird. "Ich sage es euch, ich ertrage kein Dating mehr", gibt die Beauty offen und ehrlich zu. Die genauen Gründe dafür nennt sie jedoch nicht.

Damit ist klar: Christina Shakira wird sich erst einmal auf andere Sachen konzentrieren – etwa OnlyFans? So ist die Beauty sehr aktiv auf der Erotikplattform und nutzt diese auch aus gutem Grund. "Ich lerne immer wieder mal Männer kennen, aber auf etwas Ernstes kann ich mich aktuell nicht mehr einlassen", stellte sie Anfang dieses Jahres gegenüber Promiflash klar und gab zu: "OnlyFans lenkt mich ganz schön ab und ich sammle dort meine Bestätigung ein wie ein Punktesystem."

