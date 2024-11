Würde Christina Rusch OnlyFans für einen Partner löschen?

Christina Rusch (26) – auch bekannt unter dem Namen Christina Shakira – ist durch ihre Teilnahme an den Dating-Shows Der Bachelor und Are You The One? – Reality Stars in Love berühmt geworden. In den vergangenen Jahren hat sie ihr Businessmodell allerdings umgestellt: Sie betreibt eine Seite auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Obwohl sie deswegen immer wieder Kritik erntet, macht sie keinen Hehl aus ihrer Einnahmequelle. Im Podcast "Love Shock Podcast" wird sie gefragt, ob sie ihren Account für einen potenziellen Partner löschen würde. Shakira antwortet sehr vehement. "Nein, das würde ich nie tun", und erklärt: "Solange ich nicht verheiratet bin und der Typ mir nicht die Rechnungen bezahlt, würde ich niemals mit OnlyFans aufhören."

Tatsächlich soll es für viele Typen allerdings gar keine so große Sache sein, dass sie in der Erotikszene unterwegs ist. Wie Christina weiter schildert, sei sie früher immer davon ausgegangen, dass Männer sie deswegen gleich ablehnen würden. "Stattdessen sagen sie immer 'Ah, das ist eigentlich nicht okay, dass du das machst. Kannst du es für mich löschen?' Und ich meine immer, 'Vielleicht, vielleicht auch nicht' und dann hat sich die Sache. Solange die dich mögen und dein Aussehen gut finden, interessieren sie sich wenig dafür, dass du OnlyFans machst", schildert die Reality-TV-Bekanntheit.

Am Anfang des Jahres überraschte die Content-Creatorin ihre deutschen Fans: Sie wanderte nach Zypern aus. Aus heiterem Himmel ließ sie ihre Heimat in Kaiserslautern hinter sich und zog um. Wie sie damals in ihrer Story auf der Social-Media-Plattform Instagram erklärte, habe Deutschland einfach gar keine Zukunft mehr für sie. Allerdings waren es insbesondere die hohen Steuern, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. In Zypern lebt die Beauty nun direkt am Meer und lässt ihre vielen Follower mehrmals die Woche an ihrem sonnigen Leben teilhaben.

Instagram / christinashakira Christina Rusch, Influencerin

