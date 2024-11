Nach Trennungsnews: Christina Shakira schießt gegen Marvin

Bei Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart ist alles aus und vorbei. Ihre Trennung verkündeten die Realitystars am Mittwoch im Netz. Die gescheiterte Beziehung interessierte aber nicht nur die Fans der beiden, sondern auch eine ganz bestimmte Reality-TV-Kollegin: Christina Rusch (26). Der blonde Lockenkopf holt nun zum Rundumschlag aus und schießt auf Instagram gegen seine Ex-Flamme: "Unser kleiner Feuerlöscher und die Jenny haben sich getrennt. Ich finde es eh so fragwürdig, wie diese Beziehung so lange halten konnte, wenn er doch eine Woche vorher noch bei mir war und mich angebettelt hat, ob wir ein Paar sein können!"

Den Grund für ihre Äußerung erklärt Christina direkt im gleichen Atemzug und meint: "Warum? Weil er gekränkt war, weil ich mich für Max Bornmann entschieden habe [...] und das hat ihm gar nicht gepasst." Die 26-Jährige und der Bruder von Calvin Kleinen (32) lernten sich im vergangenen Jahr bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Zwischen den beiden knisterte es erst, endete dann aber doch mit einem großen Knall. Christina teasert aber bereits an, noch mehr zu wissen und verspricht ihren Fans: "Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann finde ich vielleicht Zeit für die, aber so, einfach nur lächerlich."

Christina und Marvin tauschten schon in den ersten Folgen des Reality-Formats einige Zärtlichkeiten aus – mit der Liebe wollte es zwischen dem einstigen "Swipe, Match, Love?"-Teilnehmer und der ehemaligen Bachelor-Kandidatin aber nicht klappen. Die Romanze mit Christina bereute Marvin allerdings kurz nach den Dreharbeiten, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Hätte ich vorher gewusst, was da noch alles abging, dann hätte ich auch drinnen schon anders gehandelt." Schon während der Show war ihm Christinas offene Art den Männern gegenüber ein Dorn im Auge – und wurde durch die Ausstrahlung nur noch verschlimmert!

Anzeige Anzeige

Instagram / christinashakira Christina Rusch, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen im August 2022

Anzeige Anzeige