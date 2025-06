Christina "Shakira" Rusch mischt "Ex on the Beach" auf

In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach sorgt Christina Rusch (27), auch bekannt als "Shakira", für mächtig Wirbel. Während sich die Teilnehmer auf eine ausgelassene Cowboy-Party freuten, wartete Christina auf den Realitystar Marvin Kleinen. Das OnlyFans-Model beschloss, vor der gesamten Gruppe mit Marvin abzurechnen und konfrontierte ihn direkt mit der Behauptung, er habe sie nach ihrem gemeinsamen Auftreten in der Show Are You The One? – Reality Stars in Love angebettelt, sie weiterhin daten zu dürfen. Marvin bestritt das zwar nicht völlig, entgegnete aber selbstbewusst, dass er sie keineswegs "angebettelt" habe.

Christina ist nicht die einzige Ex, auf die Marvin in dem Format trifft. In einer früheren Folge wurde der Aachener von seiner Ex-Freundin Jennifer Degenhart am Strand überrascht. Die Brünette ist ebenfalls nicht gut auf Marvin zu sprechen und überzog ihn sofort mit heftigen Vorwürfen. "Eifersucht war das Hauptproblem in der Beziehung, er hat mich maximal eingeengt", wetterte die 27-Jährige.

Während Marvin eher verhalten auf seinen Ex-Flirt reagierte, freuten sich andere Männer sichtlich über den Einzug des blonden Lockenkopfs. "Ich finde Shakira geil, ich finde sie schon lange geil", schwärmte beispielsweise Marc-Robin Wenz von der Influencerin, und auch Calvin Kleinen (33), Marvins großer Bruder, zeigte sich nicht abgeneigt von der Reality-TV-Darstellerin.

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

RTL Christina Rusch und Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2025

