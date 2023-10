"So horny": "Are You The One?"-Shakira bettelt bei Männern

Christina Rusch (25) alias Shakira nimmt sich, was sie will! Die Beauty hat sich bei Are You The One? – Reality Stars in Love sehr schnell auf Marvin Kleinen fixiert. Obwohl die beiden sich oft in die Haare bekommen, landen sie auch das ein oder andere Mal in der Kiste. Doch mittlerweile sieht sich die Der Bachelor-Bekanntheit auch anderweitig um: Sie bekennt auch an Max großes Interesse. Aber anscheinend kann sich Shakira zwischen Marvin und Max nicht entscheiden und versucht bei beiden ihr Glück.

Auf einer Mottoparty knutscht die Blondine mit dem Make Love, Fake Love-Hottie herum und fragt ihn danach ganz ungeniert, ob er mit ihr duschen wolle. "Später auf jeden Fall", entgegnet er. Doch bei der 25-Jährigen ist wohl Not am Mann: Sie rennt daraufhin zu Marvin und eröffnet ihm, dass sie "horny" sei und in den Boom Boom Room mit ihm wolle. "Nee, kein Bock, reizt mich einfach nicht", lässt er sie abblitzen. Die Content Creatorin will ihre Bedürfnisse aber nicht ignorieren und läuft deshalb zurück in die Arme von Max – und der lässt sie dieses Mal nicht im Regen stehen! "Ich konnte nicht mehr, ich war halt so horny", begründet sie ihr Verhalten.

Der Fitnesstrainer und Shakira laufen gemeinsam in die berühmt berüchtigte Private Suite und liefern dort heiße Szenen: Die beiden knutschen heftig herum und lassen sogar die Hüllen fallen. Auch die Badewanne nutzen sie für den Austausch von Zärtlichkeiten – allerdings kommt es nicht zum Sex! Auch wenn Marvin das offenbar anders erwartet, wie er Paco eröffnet: "Wenn der Max sie nicht ballert, bin ich enttäuscht."

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Realitystar

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Realitystar

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen im August 2022

