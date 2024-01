Zu hohe Steuern: Christina Shakira wandert nach Zypern aus

Christina Rusch (25) wagt einen großen Schritt. Die Beauty, besser bekannt unter dem Spitznamen Shakira, verkündet jetzt überraschende Nachrichten: Sie hat ihr Leben in Kaiserslautern hinter sich gelassen. Ihr Geld verdient sie neben Reality-TV-Auftritten mit der Erotikplattform OnlyFans. Damit sich die heißen Bilder für das Bachelor-Girl auch finanziell richtig lohnen, zieht es sie jetzt ins Ausland. Christina ist nach Zypern ausgewandert!

In ihrer Instagram-Story erklärt sie ihren Fans nun, wie es zu dem Neustart kam. "Deutschland hat für mich einfach gar keine Zukunft mehr", eröffnet Shakira. Besonders die hohe Steuerlast habe sie langfristig gestört: "Habe ich keinen Bock drauf!" In ihrer neuen Wahlheimat sei das Leben einfach viel unkomplizierter. Außerdem empfinde sie Deutschland als "kalt und ugly" – in Zypern hingegen lebt das Realitysternchen jetzt direkt am Meer.

Eigentlich wollte sie sich zunächst nur das Land anschauen. Nach fünf Tagen sei Shakira aber bereits so in das Land verliebt gewesen, dass sie ihren Rückflug kurzum stornierte. Ihre Mutter soll nun in der Heimat alles regeln. Bisher habe sie nur eine Ferienwohnung und eine Katze, doch trotzdem sei die Influencerin glücklich. "Es ist mein persönliches Paradies", verrät sie auf TikTok.

Instagram / christinashakira Christina Shakira im März 2023

Instagram / christinashakira Christina Shakira im November 2023

Instagram / christinashakira Christina Shakira, TV-Bekanntheit

