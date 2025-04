Das hätte Anita Latifi mit "Kampf der Realitystars"-Geld vor

Anita Latifi (29) wagt in diesem Jahr das große TV-Abenteuer: Die ehemalige DSDS-Kandidatin nimmt an der neuen Kampf der Realitystars-Staffel teil und kämpft gegen zahlreiche Reality-TV-Größen um den Jackpot von 50.000 Euro. Die 29-Jährige weiß genau, was sie mit dem Preisgeld anstellen würde. "Natürlich würde ich meiner Familie helfen, obwohl wir eigentlich schon recht gut im Leben stehen", verrät die Sängerin im RTLZWEI-Interview. Anitas Familie stammt aus dem Kosovo, deshalb würde sie das Geld zudem für wohltätige Zwecke in ihrer Heimat einsetzen: "Ich würde gerne Familien im Kosovo helfen, die kein Dach über dem Kopf haben." Sich selbst würde sie aber auch etwas Gutes tun. "Und natürlich shoppen", gibt Anita an.

Bevor Anita ihre Pläne umsetzen kann, muss sie allerdings gewinnen. An Motivation mangelt es ihr aber nicht: "Ich finde 'Kampf der Realitystars' ist die geilste Show überhaupt. Sie ist lustig und man kann richtig Kohle abstauben", schwärmt sie im Interview mit dem Sender. Da sie sich als "Kämpferin" sieht, rechnet sie sich große Chancen auf den Sieg aus. Selbstsicher betont sie: "Schwächen habe ich keine."

Auch wenn Anita sich schon jetzt als Siegerin der neuen "Kampf der Realitystars"-Staffel sieht, hat sie große Konkurrenz. Neben ihr werden auch die Realitystars Tara Tabitha (32), Linda-Caroline Nobat (30), Can Kaplan und Jonathan Steinig (29) ihr Bestes in der thailändischen Sala geben. Auch Jens Hilbert (47), Martin Angelo (31) und Christin Okpara (29) werden sich das Preisgeld von 50.000 Euro nicht kampflos entgehen lassen. Konkurrenz bekommen sie zusätzlich von den Schauspielern Anouschka Renzi (60), Stephen Dürr (50) und Martin Semmelrogge (69) sowie vom Fußball-Star Ailton (51).

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im April 2025

RTLZWEI Martin Semmelrogge, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

